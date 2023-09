Ruský pilot previezol vrtuľník Mi-8 na Ukrajinu. Štyri dni nikto nechápal, čo sa stalo (video)

Ruský pilot Maxim Kuzminov, ktorý na Ukrajinu previezol vrtuľník Mi-8, v televíznom dokumente opísal svoju akciu a zároveň vyzval ďalších ruských pilotov, aby nasledovali jeho príklad. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.

Dvadsaťosemročný Kuzminov podľa vlastných slov v poslednej fáze operácie utrpel zranenia, no včas mu poskytli pomoc. O svojich zážitkoch porozprával v dokumente Zbyti Ljotčyky Rossii (Zostrelení ruskí piloti, pozn. red), ktorý odvysielali v nedeľu večer počas spravodajského vysielania 24/7.

„Spojil som sa s ukrajinskou rozviedkou, vysvetlil som im svoju situáciu a dostal som nasledovnú ponuku: ‚Urobme to, garantujeme vašu bezpečnosť, garantujeme nové dokumenty a garantujeme peňažnú kompenzáciu, odmenu‘. Prebrali sme podrobnosti a začali sme plánovať môj útek… Uvedomil som si, že som blízko hraníc. Poskytol som im svoju polohu a povedal som im ‚Skúsme to, nie som ďaleko‘. A urobil som konečné rozhodnutie, prekročil som hranicu v extrémne nízkej výške a v režime rádiového ticha. Nikto nevedel, čo sa so mnou deje. Tri až štyri dni nikto nechápal, čo sa stalo. Dokončil som let, bol úspešný, pristál som, stretli sme sa, porozprávali sa so mnou a vysvetlili mi situáciu,“ opísal Kuzminov.

🚁 I flew at extremely low altitude: pilot Maxim Kuzminov told how he flew the Mi-8 from Russia to Ukrainehttps://t.co/Fd0VU2JA8G

In the documentary film Downed Pilots of Russia, the Main Intelligence Directorate of the Moscow Region revealed the details of the special… pic.twitter.com/QQmdmqo5ZS

