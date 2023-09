Ruský vodca Vladimir Putin v utorok neopodstatnene tvrdil, že západné mocnosti dosadili do pozície prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, ktorý má židovský pôvod, aby „zakryl oslavovanie nacizmu“.

Ako pripomína web news.sky.com, šéf Kremľa už skôr označil svoju inváziu na Ukrajinu za pokus o „denacifikáciu“ krajiny.

Ochrana a oslobodenie Ukrajincov

Predtým, ako ruské sily minulý rok rozpútali vojnu na Ukrajine, Putin bez dôkazov tvrdil, že Ukrajinci „čelia ponižovaniu a genocíde páchanej kyjivským režimom“ a „špeciálna vojenská operácia“ bola prostriedkom na ich „ochranu“ a „oslobodenie“.

Utorkové vyjadrenia Putina o Zelenskom boli odpoveďou na otázku, ktorú mu položila ruská štátna televízia.

Holokaust a oslava nacizmu

„Západní opatrovníci postavili do čela modernej Ukrajiny človeka, etnického Žida, so židovskými koreňmi, so židovským pôvodom,“ povedal Putin a dodal: „Celú situáciu robí mimoriadne nechutnou to, že etnický Žid kryje oslavovanie nacizmu a kryje tých, ktorí svojho času viedli holokaust na Ukrajine.“

Zelenskyj povedal, že niektorí bratia jeho starého otca boli zabití počas holokaustu, a opakovane odmietol obvinenia, že podporoval neonacistov na Ukrajine.