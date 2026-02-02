Ruský nočný útok v Doneckej oblasti zabil otca so synom, rodina sa nedávno vrátila z evakuácie

Letecký úder zasiahol mestečko neďaleko frontu, zranená je aj matka a dve deti, úrady opakovane vyzývajú obyvateľov na odchod z ohrozených oblastí.
Ruský útok v skorých ranných hodinách zabil v pondelok v Doneckej oblasti otca a syna z rodiny, ktorá predtým utiekla z východnej Ukrajiny, no neskôr sa vrátila do svojho mesta blízko frontovej línie.

Letecký úder krátko po polnoci zasiahol priemyselné mestečko Oleksijevo-Družkivka. Podľa polície „pri útoku zahynul 44-ročný muž a jeho 23-ročný syn, zatiaľ čo 42-ročná matka a ďalšie dve deti utrpeli zranenia“.

Neďaleko frontu

Mesto s predvojnovou populáciou približne sedem tisíc obyvateľov leží asi 15 kilometrov od frontu. Polícia uviedla, že rodina vlani v novembri z Doneckej oblasti odišla, no po mesiaci sa vrátila. Na zverejnených fotografiách bolo vidno dym stúpajúci zo zuhoľnatených trosiek rodinného domu obklopeného troskami.

Miestne úrady, ktoré dlhodobo vyzývajú obyvateľov na evakuáciu z frontových oblastí, pravidelne informujú o prípadoch ľudí, ktorí sa po návrate domov stali obeťami útokov.

Návrat z bezpečia

Oblastný gubernátor Vadym Filaškin vyjadril na sociálnych sieťach sústrasť a uviedol, že ho situácia rozhorčila, keďže rodičia sa vedome rozhodli opustiť bezpečnejšiu oblasť a priviesť deti späť pod nepriateľskú paľbu.

Ruské sily a ich spojenci kontrolujú časti Doneckej oblasti od roku 2014, keď sa po celoštátnych prodemokratických protestoch začalo separatistické povstanie.

