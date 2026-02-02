Ruský nočný útok v Doneckej oblasti zabil otca so synom, rodina sa nedávno vrátila z evakuácie

Ruský útok v skorých ranných hodinách zabil v pondelok v Doneckej oblasti otca a syna z rodiny, ktorá predtým utiekla z východnej Ukrajiny, no neskôr sa vrátila do svojho mesta blízko frontovej línie.
Letecký úder krátko po polnoci zasiahol priemyselné mestečko Oleksijevo-Družkivka. Podľa polície „pri útoku zahynul 44-ročný muž a jeho 23-ročný syn, zatiaľ čo 42-ročná matka a ďalšie dve deti utrpeli zranenia“.
Neďaleko frontu
Mesto s predvojnovou populáciou približne sedem tisíc obyvateľov leží asi 15 kilometrov od frontu. Polícia uviedla, že rodina vlani v novembri z Doneckej oblasti odišla, no po mesiaci sa vrátila. Na zverejnených fotografiách bolo vidno dym stúpajúci zo zuhoľnatených trosiek rodinného domu obklopeného troskami.
Miestne úrady, ktoré dlhodobo vyzývajú obyvateľov na evakuáciu z frontových oblastí, pravidelne informujú o prípadoch ľudí, ktorí sa po návrate domov stali obeťami útokov.
Návrat z bezpečia
Oblastný gubernátor Vadym Filaškin vyjadril na sociálnych sieťach sústrasť a uviedol, že ho situácia rozhorčila, keďže rodičia sa vedome rozhodli opustiť bezpečnejšiu oblasť a priviesť deti späť pod nepriateľskú paľbu.
Ruské sily a ich spojenci kontrolujú časti Doneckej oblasti od roku 2014, keď sa po celoštátnych prodemokratických protestoch začalo separatistické povstanie.