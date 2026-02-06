Ruský dronový útok zabil v ukrajinskej Záporožskej oblasti manželský pár, zranené je aj dieťa

Manželský pár zahynul pri nočnom ruskom dronovom útoku Ukrajiny v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti, oznámili v piatok miestne úrady. Útok prišiel v čase pokračujúcich bojov, hoci tento týždeň prebehli rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované Spojenými štátmi.
Podľa šéfa oblastnej vojenskej správy Ivana Fedorova prišli o život 49-ročný muž a 48-ročná žena po tom, ako dron zasiahol ich dom v meste Viľňansk.
Pri inom útoku na oblastné centrum Záporožie utrpel zranenia 14-ročný chlapec. Fedorov o tom informoval v samostatnom vyhlásení.
Útočili dronmi
Predbežné správy zároveň hovoria o ďalšom ruskom útoku na okrajové časti druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkov. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov uviedol, že bezprostredne neboli hlásené obete.
Údery nasledujú po dvojdňových rokovaniach v Abú Zabí, ktoré priniesli prvú výmenu vojnových zajatcov po štyroch mesiacoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však označil diskusie za zložité a vyzval na rýchlejší pokrok. Hlavný ukrajinský vyjednávač dodal, že rozhovory budú v najbližších týždňoch pokračovať.
Boje sa zintenzívnili
Boje sa opäť zintenzívnili po tom, ako Kremeľ minulý týždeň súhlasil so žiadosťou Washingtonu, že sedem dní nebude útočiť na Kyjev. Toto obdobie sa skončilo v nedeľu.
Ukrajinské úrady obviňujú Rusko, že cielene útočí na energetickú infraštruktúru, čo spôsobuje výpadky elektriny a tepla pre státisíce ľudí počas mrazivého počasia.
Aj ruská Belgorodská oblasť hlási škody. Starosta mesta Belgorod Valentin Demidov uviedol, že ukrajinský raketový útok spôsobil „značné poškodenie infraštruktúry“ a prerušil dodávky elektriny, tepla a vody v niektorých častiach mesta. Podľa prvotných informácií si útok nevyžiadal obete.