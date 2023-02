Rusko zvolalo stretnutie Bezpečnostnej rady pre sabotáž na plynovodoch Nord Stream

Rusko zvolalo stretnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) v súvislosti so septembrovými explóziami na plynovodoch Nord Stream 1 a 2.

Urobilo tak po tom, čo do obehu uviedlo rezolúciu vyzývajúcu na vyšetrovanie sabotáže zo strany OSN. Experti BR OSN viedli v pondelok konzultácie o ruskom návrhu rezolúcie a podľa diplomatov v rade bol proti nemu nesúhlas. Na utorkovom zasadnutí sa neočakáva žiadne hlasovanie, uviedli podľa agentúry AP diplomati.

Dôsledok sabotáže

Niektorí diplomati v BR OSN vnímajú ruskú rezolúciu ako pokus o prebranie pozornosti od stretnutí v OSN a prijatí rezolúcie Valného zhromaždenia, ktoré odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajine a požaduje stiahnutie všetkých jeho síl. Hlasovanie Valného zhromaždenia je naplánované na štvrtok, deň pred prvým výročím začiatku invázie.

Veľvyslanci Dánska, Švédska a Nemecka v utorok ráno zase poslali členom BR OSN list, v ktorom uvádzajú, že ich vyšetrovania určili, že plynovody boli poškodené „silnými výbuchmi v dôsledku sabotáže“. Trojica krajín v liste tvrdí, že všetky tri vedú ďalšie vyšetrovania a nie je jasné, kedy sa skončia. Ruské úrady o vyšetrovaniach informovali.

Ohrozenie medzinárodnej bezpečnosti

Plynovody Nord Stream spájajú Rusko s Nemeckom. Nord Stream 1 privádzal plyn, kým Moskva nezastavila dodávky Nemecku koncom augusta 2022. Nord Stream 2 sa nikdy nedostal do prevádzky, keďže Nemecko zastavilo jeho certifikáciu krátko predtým, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Výbuchy na plynovodoch sa stali 26. septembra. Rusko tvrdí, že je to sabotáž zo strany USA, ktoré to popierajú.

Dánsko, Švédsko a Nemecko v spomenutom liste zopakovali, že akty sabotáže proti plynovodom sú „neprijateľné, ohrozujú medzinárodnú bezpečnosť a sú dôvodom na naše hlboké znepokojenie“, pričom existujú aj značné obavy z nepriamych dopadov na životné prostredie.

„Zničujúce dopady na životné prostredie“ spomína aj ruská rezolúcia, do ktorej mala agentúra AP možnosť nahliadnuť.