Rusko zaradilo ľudskoprávnu organizáciu Human Rights Watch na zoznam nežiaducich organizácií

Označenie za „nežiaducu organizáciu“ podľa kontroverzného ruského zákona znamená úplný zákaz pôsobenia v Rusku a zároveň trestnú zodpovednosť pre osoby, ktoré sa na jej činnosti podieľajú.
Ruské ministerstvo spravodlivosti v sobotu zaradilo ľudskoprávnu organizáciu Human Rights Watch na zoznam „nežiaducich organizácií“, čo v praxi znamená zákaz jej činnosti v krajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Ľudskoprávna organizácia uviedla, že Kremeľ ju už v roku 2022 prinútil zatvoriť svoju kanceláriu, ktorá sa nachádzala v Moskve.

„Naša práca sa nezmenila, ale dramaticky sa zmenilo to, že vláda naplno prijala diktátorské politiky, výrazne zvýšila represie a rozsah vojnových zločinov, ktoré jej sily páchajú na Ukrajine,“ povedal výkonný riaditeľ Human Rights Watch Philippe Bolopion.

Označenie za „nežiaducu organizáciu“ podľa kontroverzného ruského zákona znamená úplný zákaz pôsobenia v Rusku a zároveň trestnú zodpovednosť pre osoby, ktoré sa na jej činnosti podieľajú. Zákon je široko kritizovaný obhajcami ľudských práv. Tento krok ukazuje, že Kremeľ od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 ešte tvrdšie postupuje proti občianskej spoločnosti a medzinárodným organizáciám.

Organizácia Human Rights Watch, ktorú založili v roku 1978, sa venuje výskumu a dokumentovaniu porušovania ľudských práv po celom svete.

