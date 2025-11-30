Rusko zaradilo ľudskoprávnu organizáciu Human Rights Watch na zoznam nežiaducich organizácií

Ruské ministerstvo spravodlivosti v sobotu zaradilo ľudskoprávnu organizáciu Human Rights Watch na zoznam „nežiaducich organizácií“, čo v praxi znamená zákaz jej činnosti v krajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Ľudskoprávna organizácia uviedla, že Kremeľ ju už v roku 2022 prinútil zatvoriť svoju kanceláriu, ktorá sa nachádzala v Moskve.
„Naša práca sa nezmenila, ale dramaticky sa zmenilo to, že vláda naplno prijala diktátorské politiky, výrazne zvýšila represie a rozsah vojnových zločinov, ktoré jej sily páchajú na Ukrajine,“ povedal výkonný riaditeľ Human Rights Watch Philippe Bolopion.
Ruský najvyšší súd zaradil Navaľného protikorupčnú nadáciu medzi teroristické organizácie
Označenie za „nežiaducu organizáciu“ podľa kontroverzného ruského zákona znamená úplný zákaz pôsobenia v Rusku a zároveň trestnú zodpovednosť pre osoby, ktoré sa na jej činnosti podieľajú. Zákon je široko kritizovaný obhajcami ľudských práv. Tento krok ukazuje, že Kremeľ od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 ešte tvrdšie postupuje proti občianskej spoločnosti a medzinárodným organizáciám.
Organizácia Human Rights Watch, ktorú založili v roku 1978, sa venuje výskumu a dokumentovaniu porušovania ľudských práv po celom svete.