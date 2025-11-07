Rusko odsúdilo dvoch Kolumbijčanov na 13 rokov väzenia za boj v ukrajinskej armáde

Súd podporovaný Ruskom v okupovanej Doneckej oblasti na východe Ukrajiny v stredu odsúdil dvoch Kolumbijčanov na 13 rokov väzenia za boj na strane ukrajinskej armády.
Štyridsaťosemročný Alexander Ante a o 11 rokov mladší José Aron Medina Aranda sú najnovšími zahraničnými bojovníkmi, ktorých ruské úrady označili za žoldnierov a odsúdili ich na dlhé tresty odňatia slobody.
Obaja bojovali na strane Ukrajiny v rokoch 2023 a 2024, no v júli tohto roka sa stratili, keď prestupovali vo Venezuele, ktorá je spojencom Ruska. Polícia vtedy oboch zatkla na letisku v Caracase, keď pricestovali a mali na sebe ukrajinské uniformy. Následne sa objavili vo videu ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), kde boli v putách a v ruských väzenských odevoch.
Manželka jedného z odsúdených označila rozsudok za nespravodlivý a uviedla, že od zatknutia nemá so svojím manželom žiadny kontakt. Kolumbijská vláda uvádza, že od začiatku vojny na Ukrajine zahynuli desiatky Kolumbijčanov, ktorí sa pripojili k boju proti Rusku.
Moskva však zahraničných bojovníkov neuznáva ako vojnových zajatcov podľa Ženevských konvencií, ale ako žoldnierov, ktorým hrozí až 15 rokov väzenia.