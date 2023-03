Rusko obviňuje Ukrajinu z útoku dronmi, údajne smerovali na plynárenské zariadenie Gazprom

Ruské ministerstvo obrany v utorok obvinilo Ukrajinu, že stojí za množstvom pokusov o útoky bezpilotnými lietadlami, ktoré boli namierené na infraštruktúru hlboko na území Ruska, vrátane blízkosti hlavného mesta. Ako referuje spravodajský web CNN, učinilo tak po tom, ako v noci na utorok vypukol požiar v ropnej rafinérii v Krasnodarskom kraji a nad Petrohradom museli náhle uzavrieť vzdušný priestor.

Dron smeroval na plynárenské zariadenie

Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov tvrdil, že ukrajinské bezpilotné lietadlo sa zrútilo pri obci Gubastovo juhovýchodne od hlavného mesta. Dron bol podľa neho nasmerovaný na „civilnú infraštruktúru“. Neskoršie tvrdenia uvádzali, že smeroval na plynárenské zariadenie prevádzkované štátnou spoločnosťou Gazprom.

Ruské štátne médiá neskôr zverejnili záber havarovaného zariadenia, ktoré podľa nich pripomínalo útočný dron UJ-22 ukrajinskej výroby, ktorý je relatívne malý a všestranný, pričom je schopný letieť i v nepriaznivom počasí až na vzdialenosť 800 kilometrov. Nie je jasné, kde a kedy bol záber havarovaného dronu zhotovený.

Ukrajina sa k incidentom nevyjadrila

CNN nemôže nezávisle potvrdiť ruské tvrdenia o údajných útokoch a Ukrajina sa k incidentom bezprostredne nevyjadrila. Ukrajina predtým odmietla komentovať útoky na území Ruska. Po údajných útokoch druhé najväčšie ruské mesto Petrohrad v utorok podľa štátnych médií uzavrelo vzdušný priestor v okruhu 200 kilometrov, čím nakrátko stopli prichádzajúce lety.

Začiatkom decembra Rusko ohlásilo viacero útokov ukrajinských bezpilotných lietadiel zameraných na vojenskú infraštruktúru vrátane leteckých základní, ktoré ležia stovky kilometrov na území Ruska a mimo dosahu ukrajinského arzenálu bezpilotných lietadiel.

Nový dron s dlhým doletom

Približne v rovnakom čase ukrajinský štátny výrobca zbraní Ukroboronprom uviedol, že sa blíži k dokončeniu prác na novom drone s dlhým doletom – hoci neexistuje žiadny verejný náznak, že by takéto zariadenie bolo pripravené na nasadenie alebo že sa podieľalo na výbuchoch v Rusku.

V tom čase ukrajinské ministerstvo obrany nekomentovalo útoky, no poradca prezidenta na Twitteri napísal záhadnú správu naznačujúcu možnosť, že za decembrovými útokmi bol skutočne Kyjev.

„Zem je guľatá. Objav, ktorý urobil Galileo. Astronómia sa v Kremli neštudovala a uprednostňovali dvorných astrológov. Keby to tak bolo, vedeli by, že ak sa niečo vypustí do vzdušného priestoru iných krajín, skôr či neskôr sa neznáme lietajúce objekty vrátia na miesto odletu,“ povedal vtedy poradca.