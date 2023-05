Rusko v najnovšom zo série mimoriadnych obvinení tvrdí, že za údajným útokom dronu na Kremeľ a pokusom o atentát na vodcu Vladimira Putina je Washington. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.

Kyjev vykoná, čo mu prikázali

„Dobre vieme, že rozhodnutia o takýchto akciách a teroristických útokoch sa neprijímajú v Kyjeve, ale vo Washingtone. A Kyjev už vykonáva to, čo mu prikázali,“ vyjadril sa Peskov a bez toho, aby poskytol akékoľvek dôkazy zopakoval obvinenia, pričom priblížil pohľad Ruska na to, ako sa takéto rozhodnutia prijímajú.

„Vieme, že často to ani nie je Kyjev, kto určuje samotné ciele, tie sa určujú vo Washingtone, a potom sa tieto ciele prinášajú do Kyjeva, aby Kyjev splnil (tieto úlohy),“ opísal predstavy Kremľa s tým, že Kyjev „nie vždy dostane právo vybrať si prostriedky, často je aj to nariadené spoza oceánu“ a dodal, že „Washington musí jasne pochopiť, že to vieme“.

Moskva v stredu oznámila, že zmarila ukrajinský pokus o atentát na ruského vodcu Vladimira Putina a avizovala odvetu za údajný „teroristický útok“. Ukrajina však obvinenie poprela a spochybnili ho aj viacerí analytici. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) je presvedčený, že incident zrejme zinscenovalo samotné Rusko a označil ho za pokus priblížiť vojnu ruskému publiku a vytvoriť podmienky pre širšiu mobilizáciu spoločnosti.

Koordinátor strategickej komunikácie Rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu John Kirby označil ruské obvinenia, že Spojené štáty nariadili údajný ukrajinský útok na Kremeľ, za absurdné.

Absurdné tvrdenie

„Povedal by som len, že pán Peskov klame. Myslím, je to zjavne absurdné tvrdenie. Spojené štáty s tým nemajú nič spoločné,“ vyjadril sa Kirby.

Biely dom podľa neho nemá žiadne informácie o tom, kto stál za útokom dronmi a „neschvaľuje, nepovzbudzuje a nepodporuje“ útoky na jednotlivých lídrov.