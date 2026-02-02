Nezávislé ruské médiá potvrdili mená viac ako 168-tisíc vojakov zabitých na Ukrajine

Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili mená 168 142 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V porovnaní s predchádzajúcou správou z polovice januára pribudli na zoznam mŕtvych mená 4 536 ruských vojakov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Žurnalisti upozorňujú, že skutočné čísla sú pravdepodobne výrazne vyššie. Ich overené údaje pochádzajú z verejných zdrojov, ako sú nekrológy, príspevky príbuzných, správy regionálnych médií a vyhlásenia miestnych úradov. Potvrdený počet mŕtvych podľa médií zahŕňa 54 600 dobrovoľníkov, 20 200 naverbovaných väzňov, 17 400 mobilizovaných vojakov a 6 353 dôstojníkov.
Ruský dron zasiahol na Ukrajine autobus s baníkmi, zahynulo najmenej 12 ľudí - FOTO
Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 850 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,2 milióna, uviedol v pondelok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Podľa Kyjeva zomrelo 325-tisíc ruských vojakov. Tieto údaje sa vo veľkej miere zhodujú s odhadmi západných spravodajských služieb.
Napriek veľkým stratám je ruský postup na Ukrajine len minimálny. Ukrajinská skupina vojenských analytikov DeepState uviedla, že ruské sily vlani obsadili 4 336 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo predstavuje menej ako jedno percento rozlohy krajiny.