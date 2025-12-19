Rusko naverbovalo do vojny viac ako 200 indických občanov, desiatky z nich už zomreli

Rusko od roku 2022 naverbovalo do boja proti Ukrajine 202 indických občanov, uviedlo indické ministerstvo zahraničných vecí.
Podľa dostupných informácií sa vďaka „koordinovanému úsiliu vlády“ vrátilo 119 občanov, ktorí dosiahli svoje predčasné prepustenie z ruskej armády.
Podľa ruskej strany je 26 ľudí považovaných za mŕtvych a sedem je nezvestných. Indická vláda v súčasnosti pracuje na predčasnom prepustení a návrate domov ďalších 50 občanov.
Taktiež bolo možné vrátiť pozostatky 10 indických občanov zabitých vo vojne Ruska proti Ukrajine a vykonaná bola kremácia dvoch zosnulých.