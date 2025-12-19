Rusko naverbovalo do vojny viac ako 200 indických občanov, desiatky z nich už zomreli

Indickej vláde sa podarilo vrátiť domov 119 svojich občanov, ďalších 50 naďalej bojuje na strane ruských okupantov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Armed forces marching with gun
Indickí vojaci. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
India Iné správy Iné správy z lokality India

Rusko od roku 2022 naverbovalo do boja proti Ukrajine 202 indických občanov, uviedlo indické ministerstvo zahraničných vecí.

Podľa dostupných informácií sa vďaka „koordinovanému úsiliu vlády“ vrátilo 119 občanov, ktorí dosiahli svoje predčasné prepustenie z ruskej armády.

Podľa ruskej strany je 26 ľudí považovaných za mŕtvych a sedem je nezvestných. Indická vláda v súčasnosti pracuje na predčasnom prepustení a návrate domov ďalších 50 občanov.

Taktiež bolo možné vrátiť pozostatky 10 indických občanov zabitých vo vojne Ruska proti Ukrajine a vykonaná bola kremácia dvoch zosnulých.

Okruhy tém: indicko-ruské vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine žoldnieri
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk