Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo takmer 8-tisíc vojakov

Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 7 620 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,2 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.
Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 34 tankov, 31 obrnených bojových vozidiel pechoty, 318 delostreleckých systémov a osem raketometov.
Ukrajina a Rusko ukončili dvojdňové priame mierové rokovania. Je dohoda na stole?
Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 605 tankov, 23 950 obrnených bojových vozidiel pechoty, 36 612 delostreleckých systémov a 1 624 raketometov.