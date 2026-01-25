Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo takmer 8-tisíc vojakov

Počet zabitých a zranených príslušníkov ruských ozbrojených síl sa podľa Kyjeva od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,2 milióna.
Raketomet BM-21 Grad strieľa na pozície ruskej armády v Záporožskej oblasti. Foto: Ilustračné, Andrij Andrijenko/ ukrajinská 65. mechanizovaná brigáda via AP
Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 7 620 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,2 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.

Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 34 tankov, 31 obrnených bojových vozidiel pechoty, 318 delostreleckých systémov a osem raketometov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 605 tankov, 23 950 obrnených bojových vozidiel pechoty, 36 612 delostreleckých systémov a 1 624 raketometov.

