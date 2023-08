Rusko je pre MOV iba handra na nohy, rozhorčil sa popredný politik a dourážal prezidenta výboru

V Rusku sa v ostatných dňoch rozpútalo napätie v súvislosti s prípadnou účasťou ruských a bieloruských športovcov na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.

Ako referuje web sport.pl, zašlo to dokonca tak ďaleko, že šéf politickej strany Spravodlivé Rusko Sergej Mironov si verejne vymieňal urážky s prezidentom Ruského olympijského výboru (ROV) Stanislavom Pozdňakovom.

Handra na utieranie nôh

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v marci rozhodol, že individuálni športovci z oboch krajín by mali byť znovu zaradení do medzinárodných súťaží ako „neutrálni“ za predpokladu, že nepodporujú vojnu na Ukrajine a nemajú napojenie na armádu.

Minulý týždeň zasa MOV formálne pozval národy sveta s výnimkou Rusov a Bielorusov, aby sa presne o rok stretli v Paríži na olympijských hrách. O štarte Rusov a Bielorusov na OH však zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie.

Spomenutý Mironov sa po správach o „nepozvaní“ Ruska verejne „obul“ do Pozdňakova. „Všetkých nás ubezpečoval, že Rusko je právoplatným členom olympijského hnutia. Takíto ‚právoplatní členovia‘ však neslúžia ako handra na utieranie nôh a nečakajú, či ich za určitých okolností pozvú alebo nie. Toto olympijské hnutie riadia podvodníci z radov politikov a biznismenov. Nemusíme sa podieľať na tejto fraške,“ poznamenal Mironov.

Pozdňakov vrátil úder

Odozva Pozdňakova na seba nenechala dlho čakať. „Bolo by dobré, keby niektorí hlúpi poslanci, ktorí sa v poslednom čase začali zaujímať o olympijské hnutie a jeho budúcnosť, nehovorili kozmické nezmysly o veciach, v ktorých sú úplne nekompetentní,“ napísal na Telegrame.

„Grafomániu a populizmus, z ktorých je utkaný výrok pána Mironova, by sme mohli opísať ako túžbu upozorniť na seba bez toho, aby sme sa ponorili do podstaty témy. Výzva na stiahnutie sa z olympijského hnutia je užitočná pre tých, ktorí sa snažia izolovať našu krajinu, a to aj v športe, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej štruktúry,“ dodal prezident ROV.

O bojkote môže hovoriť len idiot

Názor na Mironovove slová ponúkol aj novinár Dmitrij Guberniev.

„O bojkotovaní MOV a olympijských hier môže hovoriť len idiot. Ak dôjde k bojkotu, okamžite budeme suspendovaní na osem rokov. Vďaka Bohu, že sú v krajine ľudia, ktorí aj napriek zložitosti situácie chápu, že opustiť olympijské hnutie a dať nejaké ultimátum je neprijateľné. Určite sa vrátime a potom všetci tí idioti, ktorí teraz kričia o bojkote, povedia najhlasnejšie, ako milujú našich športovcov,“ skonštatoval Guberniev.