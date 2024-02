Rusko chce destabilizovať Západ a rozširovať svoj vplyv na Blízkom východe a v Afrike, varuje britský think tank

Rusko obnovuje svoju schopnosť destabilizovať európske krajiny a rozširovať svoj vplyv na Blízkom východe a v Afrike.

To predstavuje strategickú hrozbu pre Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO), keďže jeho členovia sa zameriavajú na vojnu na Ukrajine. Vo svojej správe na to upozorňuje think tank Royal United Services Institute (RUSI).

Štáty na Západe by podľa RUSI mali urobiť viac pre to, aby sa mohli brániť pred ruským využitím nekonvenčných spôsobov boja, ak majú úspešne odvrátiť ruskú inváziu na Ukrajine.

Balkán je zrelý na nepokoje

„Vzhľadom na to, že vojna na Ukrajine sa predlžuje, Rusko má záujem na vytváraní kríz vo vzdialenejšom okolí,“ napísali autori správy Jack Watling, Oleksandr V. Danyľuk a Nick Reynolds, ktorí pri svojej práci použili získané dokumenty ruských tajných služieb a rozhovory s oficiálnymi orgánmi na Ukrajine aj v iných európskych štátoch.

Autori poukazujú na Balkán ako na región, ktorý je zrelý na nepokoje.

„Rusko má tiež aktívny záujem na destabilizácii ukrajinských partnerov a s množstvom volieb, ktoré sa blížia v celej Európe, existuje široká škála príležitostí na prehĺbenie polarizácie,“ upozorňujú.

Snahy v Moldavsku zlyhali

Think tank uvádza, že zatiaľ čo ruské snahy o destabilizáciu krajín, ako je Moldavsko, zlyhali v dôsledku masového vyhostenia kremeľských agentov, ruská armáda teraz posilňuje svoju schopnosť podnikať nekonvenčné útoky.

Hrozba podľa RUSI „presahuje Ukrajinu a aktívnu spoluprácu tých štátov, ktoré sú terčom útokov“, a preto think tank vyzýva na „trvalú ostražitosť“ pred celým radom problémov.