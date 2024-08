Ksenia darovala 51 dolárov na pomoc Ukrajine a dostala 12 rokov väzenia

Na 12 rokov väzenia za vlastizradu pre údajne zbieranie peňazí pre ukrajinskú armádu ruský súd vo štvrtok odsúdil rusko-americkú občianku, ktorú identifikoval jej menom za slobodna ako Kseniu Karelinovú.

Podľa ľudskoprávnej organizácie The First Department dôvodom je to, že darovala 51 dolárov americkej charitatívnej organizácii, ktorá pomáha Ukrajine.

Kseniu Karelinovú zatkli vo februári v Jekaterinburgu, keď pricestovala do Ruska z USA na návštevu príbuzných. Podľa ruských médií minulý týždeň na neverejnom súdnom pojednávaní priznala svoju vinu.