Ruskí biatlonisti podali sťažnosť na Športový arbitrážny súd, zrejme neuspejú

Rusi sa sťažujú, že ich biatlonosti boli vylúčení z kvalifikácie na ZOH 2026.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Ruskí biatlonisti
Ruskí biatlonisti by veľmi chceli súťažiť na ZOH 2026 v Taliansku. Foto: iliustračné, SITA/AP
Ruská biatlonová federácia podala sťažnosť na Športový arbitrážny súd (CAS) proti vylúčeniu svojich športovcov z kvalifikačných súťaží na blížiace sa zimné olympijské hry v Taliansku.

Podľa štátnej tlačovej agentúry TASS bola sťažnosť podaná v stredu, ale experti považujú jej šance na úspech za veľmi malé.

Armáda je problém

„Je to preto, že väčšina ruských športovcov je formálne príslušníkmi armády, a preto nespĺňajú podmienky na potrebný status neutrálnych športovcov. Rusi môžu na ZOH 2026 štartovať iba ako neutrálni športovci pri splnení špeciálnych podmienok,“ napísal web ORF.

Body a voľné karty

Kvóty miesteniek na zimné hry v Taliansku pre biatlon už boli pridelené. Body za voľné karty pre národné federácie bez kvótových miest (maximálne dve na pohlavie a Národný olympijský výbor) je možné získať na pretekoch Svetového pohára do polovice januára.

Rusi to však nemôžu urobiť v dôsledku toho, že ich biatlonisti sú dlhodobo mimo medzinárodných pretekov. Zákaz platí od roku 2022 a je priamym následkom vojenskej agresie Ruska na Ukrajine.

Rusi majú nádej

Ruskí biatlonisti sa nádejajú, že uspejú s odvolaním sa na CAS rovnako ako sánkari a lyžiari z ich krajiny. Väčšina účastníckych miest pre ZOH 2026 sa v biatlone už rozdelila na základe minulej sezóny. Zostáva 12 miest pre mužov a 12 pre ženy pre jednotlivcov z doteraz nekvalifikovaných krajín. Budú pridelené podľa rebríčka IBU k 18. januáru 2026.

