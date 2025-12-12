Ruskí biatlonisti podali sťažnosť na Športový arbitrážny súd, zrejme neuspejú

Ruská biatlonová federácia podala sťažnosť na Športový arbitrážny súd (CAS) proti vylúčeniu svojich športovcov z kvalifikačných súťaží na blížiace sa zimné olympijské hry v Taliansku.
Podľa štátnej tlačovej agentúry TASS bola sťažnosť podaná v stredu, ale experti považujú jej šance na úspech za veľmi malé.
Armáda je problém
„Je to preto, že väčšina ruských športovcov je formálne príslušníkmi armády, a preto nespĺňajú podmienky na potrebný status neutrálnych športovcov. Rusi môžu na ZOH 2026 štartovať iba ako neutrálni športovci pri splnení špeciálnych podmienok,“ napísal web ORF.
Body a voľné karty
Kvóty miesteniek na zimné hry v Taliansku pre biatlon už boli pridelené. Body za voľné karty pre národné federácie bez kvótových miest (maximálne dve na pohlavie a Národný olympijský výbor) je možné získať na pretekoch Svetového pohára do polovice januára.
Rusi to však nemôžu urobiť v dôsledku toho, že ich biatlonisti sú dlhodobo mimo medzinárodných pretekov. Zákaz platí od roku 2022 a je priamym následkom vojenskej agresie Ruska na Ukrajine.
Rusi majú nádej
Ruskí biatlonisti sa nádejajú, že uspejú s odvolaním sa na CAS rovnako ako sánkari a lyžiari z ich krajiny. Väčšina účastníckych miest pre ZOH 2026 sa v biatlone už rozdelila na základe minulej sezóny. Zostáva 12 miest pre mužov a 12 pre ženy pre jednotlivcov z doteraz nekvalifikovaných krajín. Budú pridelené podľa rebríčka IBU k 18. januáru 2026.