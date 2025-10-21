Zanikne biatlon v súčasnej podobe? Lyže by mohlo nahradiť niečo iné

Športovci v nemeckom Mníchove ukázali, ako by mohol vyzerať tento zimný šport v čase klimatických zmien.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Czech Republic Biathlon World Cup
Foto: ilustračné, SITA/AP
Nemecko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Nemecko

Najlepší biatlonisti sveta vymenili počas víkendovej exhibície v Mníchove lyže za korčule, čím naznačili, ako by mohla vyzerať budúcnosť zimných športov v dôsledku otepľovania planéty. Biatlon, ktorý kombinuje bežecké lyžovanie a streľbu na terč, čelí existenčnej hrozbe pre čoraz miernejšie zimy a klimatické zmeny.

Podujatie Loop One sa konalo v Olympijskom parku v Mníchove, kde namiesto snehu boli zelené trávniky a stromy, ktoré ešte nezhodili farebné lístie. Napriek tomu prišlo približne 18-tisíc divákov, mnohí v tričkách, čo organizátorom dodalo nádej, že podobné akcie môžu pomôcť udržať šport pri živote.

Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) v spolupráci so Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) upozorňuje na „temnú budúcnosť zimných športov a turizmu z dôvodu klimatických zmien“. Viaceré bývalé hostiteľské mestá ZOH by podľa štúdií mohli v budúcnosti stratiť schopnosť organizovať zimné športy, ak nenastane výrazné zníženie emisií uhlíka.

Biatlon, ktorý má korene v škandinávskych tradíciách lyžovania a lovu, sa v Mníchove predstavil v letnej verzii na korčuliach, čo je podľa francúzskej majsterky sveta Lou Jeanmonnotovej „definitívne biatlon budúcnosti“. Aj keď priznala, že jej chýba ticho a jemnosť pohybu na snehu, označila prechod za „tragický, ale nevyhnutný“.

Súčasný majster sveta Eric Perrot zdôraznil, že jeho vášeň je lyžovanie a kontakt so snehom, no zároveň priznal, že sa musia prispôsobiť meniacemu sa prostrediu, inak by „narazili na múr“. Šéf francúzskeho biatlonu Stéphane Bouthiaux verí, že biatlon je jedným z mála zimných športov, ktoré sa dajú zmeniť na letné, no dúfa, že k tomu dôjde „čo najneskôr, alebo nikdy“.

Okruhy tém: Biatlon letné športy Zimné športy Zmena klímy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk