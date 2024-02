Ruského aktivistu Orlova odsúdili na dva roky a šesť mesiacov väzenia, obvinili ho z diskreditácie armády (video)

Ruského ľudskoprávneho aktivistu Olega Orlova, ktorý sa vyslovil proti vojne na Ukrajine, odsúdili na dva roky a šesť mesiacov väzenia. Sedemdesiatročného spolupredsedu ľudskoprávnej organizácie Memorial, ktorá dostala Nobelovu cenu za mier, uznali vinným z opakovanej diskreditácie ruskej armády v článku, v ktorom odsúdil vojnu Moskvy v susednom štáte. Zo súdnej siene ho vzali rovno do väzby.

Verdikt zakončil opakovaný proces po tom, ako Orlov dostal za článok pokutu. Voči nej sa odvolala prokuratúra a žiadala tvrdší trest. V pondelok prokurátori žiadali trest odňatia slobody na dva roky a 11 mesiacov. Tvrdili pritom, že Orlov uverejnil článok motivovaný nepriateľstvom „proti tradičným ruským duchovným, morálnym a vlasteneckým hodnotám“ a nenávisťou voči ruskej armáde, informovalo v utorok ruské nezávislé médium Mediazona.

One of Russia’s most prominent human rights campaigners Oleg Orlov led from court, handcuffed, sent to prison for “repeatedly discrediting” the Russian army. pic.twitter.com/QcndhafphD

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 27, 2024