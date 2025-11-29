Masívny ruský útok na Kyjev zabil dvoch civilistov a ďalších 27 zranil

Generálny riaditeľ ukrajinskej národnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Vitalij Zajčenko povedal, že „prenosové vedenia boli poškodené a takmer polovica Kyjeva je bez elektriny.“
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Dôsledok masívneho ruského útoku na Kyjev. Foto: SITA/AP
Najmenej dvaja ukrajinskí civilisti zomreli a ďalších 27 vrátane dieťaťa utrpelo zranenia v noci na sobotu pri masívnom ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjev. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Najmenej 17 zranených previezli po útoku do nemocnice, uviedol na komunikačnej platforme Telegram starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko.

Ďalšia vlna útokov zasiahla metropolu okolo 7. hodiny ráno miestneho času, keď ruské sily vypálili desiatky rakiet vrátane hypersonických striel Kinžal. V najmenej šiestich bytových domoch po celom meste vypukli požiare.

Kličko neskôr oznámil, že západná časť mesta zostala bez elektriny. Dodal, že pre slabý tlak vody majú obyvatelia na pravom brehu mesta problémy s vodou v domácnostiach. Generálny riaditeľ ukrajinskej národnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Vitalij Zajčenko povedal, že „prenosové vedenia boli poškodené a takmer polovica Kyjeva je bez elektriny.“

