Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa najmenej 29 civilistov

Ďalších 30 ľudí utrpelo zranenia.
Dôsledky stredajšieho ruského útoku v Žytomyrskej oblasti. Foto: Ukrajinská záchranná služba via AP
Najmenej 29 obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 30 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje stredajšie správy regionálnych úradov.

Najviac obetí na životoch hlásili v Doneckej oblasti, kde podľa jej gubernátora Vadyma Filaškina zahynulo 28 ľudí a 20 utrpelo zranenia. Najmenej 25 ľudí zabil ruský útok na obec Jarova, ktorý zasiahol obyvateľov čakajúcich v rade na vyzdvihnutie dôchodkov. V Žytomyrskej oblasti si ruský útok vyžiadal jednu obeť a päť zranených, uviedol tamojší gubernátor Vitalij Bunečko. V Chmeľnyckej oblasti utrpeli zranenia traja ľudia, v Charkivskej štyria a v Chersonskej dvaja.

Ukrajinské letectvo uviedlo, že ruská armáda v noci na stredu zaútočila na Ukrajinu 415 bezpilotnými lietadlami Šáhid a návnadovými dronmi, 42 riadenými strelami a jednou balistickou raketou Iskander-M. Protivzdušná obrana zostrelila 386 dronov a 27 rakiet, ale 21 bezpilotných strojov a 16 striel zasiahlo celkovo 17 lokalít.

Poľské stíhačky zostrelili ruské drony po narušení vzdušného priestoru počas nočného útoku na Ukrajinu. Od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu prenikli ruské drony a rakety už viackrát do vzdušného priestoru členských štátov NATO vrátane Poľska, ale žiadna krajina aliancie sa ich doteraz nepokúsila zostreliť.

