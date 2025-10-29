Ruské prachy pre Ukrajinu! Európa chce vytiahnuť 140 miliárd z Putinovho vrecka

Plán na pôžičku zo zmrazených ruských aktív má byť schválený na decembrovom samite EÚ.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
SWEDEN NORDIC COUNCIL
Zľava dánska premiérka Mette Frederiksenová, švédska ministerka pre európske záležitosti Jessica Rosencrantzová, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, švédsky premiér Ulf Kristersson, fínsky premiér Petteri Orpo, zastupiteľka fínskej provincie Alandy Katrin Sjögrenová a nórsky premiér Jonas Gahr Störe na 77. zasadnutí Severskej rady v Štokholme v utorok 28. októbra 2025. Foto: Pär Backström/TT via AP
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a lídri severských krajín v utorok vyjadrili presvedčenie, že európski politici do decembra dosiahnu dohodu o financovaní ukrajinských vojenských potrieb prostredníctvom zmrazených ruských aktív.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová na tlačovej konferencii vyjadrila silnú podporu myšlienke tzv. „reparačnej pôžičky“. „Myslím si, že je to jediná cesta vpred a veľmi sa mi páči myšlienka, že Rusko zaplatí za škody, ktoré na Ukrajine napáchalo,“ uviedla.

Európski lídri minulý týždeň neodsúhlasili priamo pôžičku vo výške 140 miliárd eur, ale poverili Európsku komisiu, aby pokračovala v príprave možností financovania Ukrajiny na ďalšie dva roky, čím ponechali otvorené dvere pre reparačnú pôžičku. Plán však čelí silným námietkam Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských aktív, a to z dôvodu právnych dôsledkov a rozdelenia rizík.

Von der Leyenová označila návrh za „právne pevný“ a zdôraznila, že EÚ je pripravená stáť pri Ukrajine tak dlho, ako bude potrebné. Švédsky premiér Ulf Kristersson dodal, že lídri sú rozhodnutí prijať rozhodnutie na decembrovom samite Európskej rady.

