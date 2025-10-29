Ruské prachy pre Ukrajinu! Európa chce vytiahnuť 140 miliárd z Putinovho vrecka

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a lídri severských krajín v utorok vyjadrili presvedčenie, že európski politici do decembra dosiahnu dohodu o financovaní ukrajinských vojenských potrieb prostredníctvom zmrazených ruských aktív.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová na tlačovej konferencii vyjadrila silnú podporu myšlienke tzv. „reparačnej pôžičky“. „Myslím si, že je to jediná cesta vpred a veľmi sa mi páči myšlienka, že Rusko zaplatí za škody, ktoré na Ukrajine napáchalo,“ uviedla.
Potrebujeme miliardy, inak padneme! Zelenskyj prosí Európu o ďalšie tri roky podpory
Európski lídri minulý týždeň neodsúhlasili priamo pôžičku vo výške 140 miliárd eur, ale poverili Európsku komisiu, aby pokračovala v príprave možností financovania Ukrajiny na ďalšie dva roky, čím ponechali otvorené dvere pre reparačnú pôžičku. Plán však čelí silným námietkam Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských aktív, a to z dôvodu právnych dôsledkov a rozdelenia rizík.
Von der Leyenová označila návrh za „právne pevný“ a zdôraznila, že EÚ je pripravená stáť pri Ukrajine tak dlho, ako bude potrebné. Švédsky premiér Ulf Kristersson dodal, že lídri sú rozhodnutí prijať rozhodnutie na decembrovom samite Európskej rady.