Ruské útoky proti Ukrajine zabili počas uplynulého dňa najmenej 6 ľudí

Najmenej šesť obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a ďalších 66 utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje pondelkové správy regionálnych úradov.
Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 66 zo 100 bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov, uviedlo ukrajinské letectvo. Celkovo zaznamenalo 26 útokov dronmi na deviatich miestach.
V Charkovskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a ďalších 44 utrpelo zranenia, vrátane chlapcov vo veku 13 a 15 rokov, oznámil jej gubernátor Oleh Synjehubov. Podľa gubernátora Doneckej oblasti Vadyma Filaškina ruské útoky pripravili o život dvoch civilistov, ďalší dvaja utrpeli zranenia.
Pri ruskom útoku dronom v Sumskej oblasti zahynul 69-ročný muž a zranilo sa 14 ľudí, medzi nimi aj osemročný chlapec a pätnásťročné dievča. Ruské sily zaútočili aj na Záporožskú oblasť a zabili jedného civilistu.