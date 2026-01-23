Ruské drony na východe Ukrajiny zabili štyroch ľudí vrátane otca s päťročným dieťaťom. Matka prežila

Ruské drony počas nočných útokov zabili štyroch civilistov na východe Ukrajiny, medzi nimi aj päťročné dieťa, oznámili v piatok miestne úrady.
Útok sa odohral vo štvrtok neskoro večer v Doneckej oblasti, ktorá je jedným z hlavných cieľov ruskej invázie. Podľa tamojšej prokuratúry bolo zranených ďalších päť ľudí a zničené dva rodinné domy.
„Zabitý bol 32‑ročný muž a jeho päťročný syn, ako aj dvaja ich susedia,“ uviedla prokuratúra na Telegrame. Matka útok prežila, no utrpela zranenia spolu s tromi tínedžerkami a 34‑ročnou ženou. Incident sa stal v obci Čerkaske.
Moskva v roku 2022 vyhlásila, že tento východoukrajinský priemyselný región anektovala, hoci ho stále nemá plne pod kontrolou. Trvá na tom, že podmienkou akýchkoľvek mierových rokovaní o ukončení vojny s Kyjevom je, aby ukrajinská armáda Doneck opustila.