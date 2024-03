Ruská vláda plánuje po prezidentských voľbách zdvihnúť dane s cieľom zvýšiť vojnové výdavky

Ruská vláda plánuje po prezidentských voľbách zvýšiť zdanenie občanov a firiem. Do štátneho rozpočtu Ruska by to mohlo priniesť 2,5 bilióna rubľov ročne na financovanie agresie proti Ukrajine.

Uviedlo to nezávislé ruské internetové médium Važnyje istorii s odvolaním sa na nemenované zdroje, ktoré sú „oboznámené“ so situáciou v súvislosti s daňovou reformou. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda

Moskva plánuje zvýšiť sadzbu dane pre fyzické osoby zarábajúce viac ako milión rubľov ročne z 13 na 15 percent a pre občanov zarábajúcich viac ako 5 miliónov rubľov ročne z 15 na 20 percent. Podľa ruských novinárov približne 14 percent Rusov alebo zhruba 20 miliónov ľudí zarába viac ako milión rubľov ročne.