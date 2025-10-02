Belgicko žiada záruky pri pláne EÚ financovať pôžičku pre Ukrajinu zo zmrazených ruských aktív

Belgický premiér Bart De Wever požiadal lídrov EÚ o záruky, že sa budú podieľať na riziku pri pláne využiť zmrazené ruské aktíva na financovanie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur. Európska únia zmrazila od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu približne 200 miliárd eur prostriedkov ruskej centrálnej banky, pričom ich drvivú väčšinu spravuje medzinárodná depozitná organizácia Euroclear v Belgicku.
„Chystáme sa vstúpiť na neprebádané územie. Je to mimoriadne riskantné. Včera som svojim kolegom vysvetlil, že chcem ich podpis. Ak tieto peniaze využijeme a niečo zlyhá, zodpovednosť ponesieme všetci,“ povedal vo štvrtok belgický premiér počas samitu EÚ v Kodani.
Belgická vláda odmietla návrhy na úplné zhabanie zmrazených aktív a ich priamy prevod Ukrajine. Európska komisia preto navrhla zložitý mechanizmus, ktorý by umožnil uvoľniť 140 miliárd eur bez toho, aby sa priamo siahlo na suverénne ruské aktíva. Podľa plánu, o ktorom lídri krátko rokovali v stredu, by EÚ získala finančné prostriedky z Euroclearu, kde zmrazené ruské aktíva premenili na hotovosť. Tieto peniaze by následne slúžili ako pôžička pre Ukrajinu. Ak Rusko v budúcnosti zaplatí reparácie, použili by sa na splatenie úveru európskym štátom.