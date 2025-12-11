Členské štáty schválili mechanizmus na blokovanie zmrazených ruských aktív bez potreby pravidelného schvaľovania

Členské štátyEurópskej únie (EÚ) vo štvrtok schválili mechanizmus, vďaka ktorému bude možné ponechať zmrazené ruské aktíva v EÚ blokované tak dlho, ako bude potrebné, bez doterajšej povinnosti každých šesť mesiacov jednomyseľne obnovovať sankcie, ktoré to umožňujú. Oznámilo to dánske predsedníctvo Rady EÚ.
Európska komisia (EK) presadzuje plán využiť približne 200 miliárd eur z aktív ruskej centrálnej banky, ktoré boli v EÚ zmrazené po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Peniaze majú slúžiť ako základ pre rozsiahlu pôžičku Kyjevu, ktorá by zabezpečila financovanie aj po konci tohto roka.
Odpor z Belgicka aj Maďarska
Návrh však naráža na odpor Belgicka, kde sa nachádza väčšina aktív, a ktoré sa obáva právnych či finančných následkov zo strany Moskvy. Napriek tomu EÚ pokračuje v prípravách, keďže sa snaží dosiahnuť dohodu na summite 18. a 19. decembra.
Súčasné sankcie vyžadujú jednomyseľné predĺženie dvakrát ročne, čo dáva Maďarsku – najbližšiemu spojencovi Ruska v EÚ – možnosť ich zablokovať. Podľa diplomatov veľká väčšina veľvyslancov vo štvrtok podporila návrh, podľa ktorého by zmrazenie trvalo „až do konca ruskej agresie“.
Opatrenie, ktoré musia v piatok formálne potvrdiť ministri financií, je založené na článku 122 Zmluvy o EÚ, umožňujúcom mimoriadne kroky v krízových situáciách. Maďarská misia pri EÚ rozhodnutie kritizovala ako „bezprecedentné“ a prijaté na „nesprávnom právnom základe“ s cieľom obísť jednomyseľnosť.
Nový ochranný mechanizmus
EÚ už prisľúbila, že Ukrajine zabezpečí financovanie aj v roku 2026. Väčšina členských štátov podporuje tzv. repatriačný úver, podľa ktorého by medzinárodná depozitná spoločnosť Euroclear, ktorá spravuje väčšinu Ruských aktív, poskytla pôžičku EÚ a tá by ju následne poskytla Ukrajine. Kyjev by ju splácal len v prípade, že Rusko nahradí škody spôsobené vojnou.
Komisia tvrdí, že pripraví „trojstupňový ochranný mechanizmus“, ktorý má zabezpečiť, že neexistuje scenár, v ktorom by Euroclear nedokázal vrátiť prostriedky Rusku, ak by to bolo právne potrebné.