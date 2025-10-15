Ruská bezpečnostná služba obvinila Chodorkovského z terorizmu

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila opozičného lídra v exile Michaila Chodorkovského a 22 členov Ruského protivojnového výboru z „členstva v teroristickej skupine“. Informuje o tom web Kyiv Independent. Chodorkovskij, ktorý bol jedným z najbohatších Rusov, strávil desaťročie v ruskom väzení.
Ruský protivojnový výbor, ktorý vznikol krátko po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo vojnu proti Ukraine, sa označuje za platformu podporujúcu „protivojnových Rusov“ a propagujúcu „pomoc pre ľudí, ktorí sa stavajú proti vojne rozpútanej Kremľom“. Podľa FSB je cieľom výboru „násilné prevzatie moci“.
Medzi obvinenými sú významné osobnosti ako šachový veľmajster a politický aktivista Garry Kasparov, opozičná osobnosť a novinár Vladimir Kara-Murza, politologička Jekaterina Schulmannová či bývalý poslanec ruského parlamentu v exile Dmitrij Gudkov.
„Riziká sa pravdepodobne do istej miery zvýšili, ale celkovo to nezmení to, čo robíme. Budeme naďalej pracovať na tých istých veciach, najmä na humanitárnych otázkach a ľudských právach,“ povedal pre Kyiv Independent o kroku FSB Gudkov.