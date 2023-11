Ruská armáda zaútočila dronmi na mesto Charkov, zasiahli školu a spôsobili rozsiahle požiare (video+foto)

Ruská armáda v noci na piatok zaútočila na ukrajinské mesto Charkov na východe krajiny najmenej desiatimi dronmi, ktoré spôsobili viaceré požiare a škody na civilnej infraštruktúre. Uviedla to na komunikačnej platforme Telegram miestna polícia.

Overnight, Kharkiv was shaken by russian drone strikes. The attacks caused five fires, destroyed a college building, and damaged eight residential buildings. Eight civilians, including two children, suffered invisible wounds of acute stress.

📹DSNS, Nakypilo, Kharkiv RMA pic.twitter.com/C33tQoKSiL

— Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) November 3, 2023