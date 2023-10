Rusi zaútočili raketou Iskander na mesto Kosťantynivka, gubernátor Doneckej oblasti vyzýva obyvateľov na odchod (foto)

Štyroch ľudí zranil v nedeľu ruský útok raketou Iskander na ukrajinské mesto Kosťantynivka v Doneckej oblasti. Oznámil to gubernátor oblasti Ihor Moroz.

Dodal, že medzi zranenými je aj deväťročné dievčatko. Útok podľa neho poškodil desať viacposchodových budov, kotolňu, rozvody plynu a elektriny. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Mesto Kosťantynivka sa nachádza blízko frontovej línie a je častým terčom ruských úderov. Gubernátor Doneckej oblasti preto opäť vyzval obyvateľov mesta na odchod.

⬆️Oct 8 💔🔹#Russians fired #Kostiantynivka #Ukraine OTRK Iskander cruise missile. 10 apartment buildings,19 private households,a car,a boiler room, a gas pipeline and an electricity line were damaged.

▪️ 4 peole inc a girl(9)injured

#Russia

⬇️ pic.twitter.com/dElhRnqkPj

— Fairyfella🇪🇪 (@marii_est) October 8, 2023