Rusi počas neúspešného útoku pri ukrajinskom meste Vuhledar stratili najmenej 30 obrnených bojových vozidiel (video)

Ruské ozbrojené sily tento týždeň pravdepodobne stratili najmenej 30 obrnených bojových vozidiel pri jednom neúspešnom útoku neďaleko mesta Vuhledar na východe Ukrajiny. Uviedla to v piatok britská vojenská spravodajská služba.

„Ruskí vojaci pravdepodobne utiekli a zanechali najmenej 30 väčšinou nepoškodených obrnených bojových vozidiel po neúspešnom útoku,“ konštatovalo britské ministerstvo obrany. Informuje o tom web The Guardian.

russian defense minister Shoigu: „Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully.“

So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l

