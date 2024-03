Rusi môžu využiť nedostatok munície ukrajinských vojsk na náhly prielom, obávajú sa analytici

Nedostatok munície a vojenského vybavenia spôsobený odkladaním americkej pomoci by podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) mohol spôsobiť, že súčasné ukrajinské frontové línie budú veľmi zraniteľné.

To by mohli využiť ruské sily na náhly prielom, dodáva ISW. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Ak Ukrajinci uprednostňujú tie oblasti frontovej línie, ktoré sú najviac ohrozené intenzívnymi ruskými ofenzívami, mohlo by to spôsobiť zraniteľnosť inde, upozorňuje inštitút. Ruské sily by to podľa ISW mohli využiť na náhly a neočakávaný postup.

„Prielom by mohol nastať, ak budú dodávky zbraní ukrajinskej armáde naďalej klesať,“ konštatoval inštitút.

Nemecký časopis Der Spiegel v utorok zverejnil rozhovor s nemenovanými ukrajinskými veliteľmi, ktorí uviedli, že takmer všetky ukrajinské jednotky a formácie trpia nedostatkom munície, poznamenáva ISW.