Rusi hlásili explóziu pri Krymskom moste, útok bezpilotnými člnmi zrejme poškodil chemický tanker (video)

Explóziu v blízkosti Krymského mosta v sobotu v skorých ranných hodinách hlásili ruské kanály na komunikačnej platforme Telegram. Prepravu v oblasti údajne zastavili s cieľom chrániť most.

Online noviny The Moscow Times neskôr uviedli, že útok bezpilotnými člnmi v Kerčskom prielive, ktorý oddeľuje okupovaný polostrov Krym od ruskej pevniny, pravdepodobne poškodil ruský chemický tanker SIG. Podľa tohto online média posádka tankera SIG hlási, že plavidlo je na hladine, ale nemôže sa samostatne pohybovať. Informuje o tom web Kyiv Independent.

#Ukraine‚s done it again (although they’ve not said). Overnight, a Russian tanker was hit in the Kerch Strait by a sea drone. This puts it near Russia’s illegal #Crimea bridge. Russia says it suffered engine damage, but real damage said to be more severe. https://t.co/d0zBjzaTMN pic.twitter.com/MPA3gOfEwk

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) August 5, 2023