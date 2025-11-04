Dron s viac ako 100-kilogramovou hlavicou zničil ruské veliteľstvo v Doneckej oblasti

Veliteľstvo ruskej jednotky špecializovanej na používanie bezpilotných systémov v okupovanom ukrajinskom meste Avdijivka v Doneckej oblasti zničil úder, ktorý podniklo obranné spravodajstvo Ukrajiny. Útok sa odohral minulý týždeň, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.
Obranné spravodajstvo zistilo, že veliteľstvo ruskej jednotky sa nachádza v čiastočne zničenej budove v okupovanej Avdijivke. „Nepriateľské centrum Rubikon sa špecializuje na používanie bezpilotných systémov vrátane bojových bezpilotných lietadiel … Je to jedna z bojovo najschopnejších štruktúr ruských okupačných síl,“ uviedlo ukrajinské vojenské spravodajstvo.
Po zistení presných súradníc ruskej pozície operátori obranného spravodajstva naviedli bezpilotný systém FP-2 s bojovou hlavicou s hmotnosťou viac ako 105 kilogramov priamo na veliteľstvo. „Pri útoku boli zabití dôstojníci a operátori bezpilotných lietadiel ruského centra Rubikon,“ dodal Kyjev.