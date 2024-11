Rüdiger a Saka nezabúdajú na korene, pomáhajú tisíckam ľudí v Afrike

Futbalisti Antonio Rüdiger z Realu Madrid a Bukayo Saka z Arsenalu Londýn sú síce profesionáli s pohodlným životom, ale nezabúdajú na svoje korene.

Dôkazom toho je najnovšia iniciatíva organizácie BigShie Projects, ktorú obaja propagujú. Tá v tomto roku pozitívne ovplyvní viac ako 3-tisíc životov v Afrike.

Ako referuje web denníka AS, vyzbierané peniaze umožnili stovke detí zo znevýhodnených rodín v Rwande, Sierre Leone, Keni a Tanzánii podstúpiť operácie, ktoré zmenili ich životy.

Osobné poslanie Rüdigera

„Tieto deti nemajú možnosť žiť normálny život bez bolesti a ich rodinám chýbajú prostriedky na to, aby im poskytli potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ hovorí obranca nemeckej reprezentácie Rüdiger, ktorý je zapojený do projektov BigShoe od roku 2018.

V roku 2022 sa začal angažovať v Sierre Leone, krajine pôvodu svojej matky. Financoval odvtedy viacero operácií detí, ktoré mali problémy s nohami. „Pre mňa je osobným poslaním pomôcť im k lepšej budúcnosti,“ dodal Rüdiger.

Choďte do Afriky a uvidíte, čo je stres

Tento rok Rüdiger a Saka spustili ďalšiu spoločnú iniciatívu v Nigérii, kde zhruba 3-tisíc ľudí vrátane viac ako 800 detí dostalo vyšetrenie očí, lieky a zrakové pomôcky.

V Juhoafrickej republike zasa vďaka dvojici futbalistov viaceré deti podstúpili operácie uší, rázštepov pery a podnebia.

Rüdiger vraví, že v Európe sa ľudia veľa sťažujú na stres, no netušia, ako žijú ľudia v Afrike.

„Choďte tam a uvidíte, čo je to vlastne stres. Veľmi rýchlo si to uvedomíte a poviete: ‚Ďakujem ti, Pane, za život, ktorý si mi dal.‘ Ten stres tam je z toho, že nevieš, čo budeš zajtra jesť. To je stres. Tu v Európe máme všetko, čo potrebujeme. Ale vždy chceme viac a viac. Ísť tam je dobrá terapia,“ skonštatoval stopér madridského „bieleho baletu“.