Rozšírenie Únie v roku 2004 zabránilo vzniku ďalšej železnej opony, tvrdí predseda Európskej rady Charles Michel

Bez rozšírenia Európskej únie (EÚ) o desať krajín v roku 2004 by bola Európa rozdelená ďalšou „železnou oponou“. Povedal to predseda Európskej rady Charles Michel s tým, že krajiny na východnej strane by boli cieľom „politických a ideologických pokusov Kremľa o ich okupáciu“. Informuje o tom spravodajský portál Euronews. Európska únia sa podľa Michela musí rozšíriť.

„Rozšírenie je životne dôležité pre budúcnosť EÚ, pretože bez rozšírenia (existuje) riziko novej železnej opony,“ vyjadril sa Michel v pondelok pre vybranú skupinu novinárov.

Nestabilné susedstvo s nedostatočnou prosperitou

„Bolo by mimoriadne nebezpečné, ak by ste mali nestabilné susedstvo s nedostatočnou prosperitou alebo nedostatočným ekonomickým rozvojom. To sú naše spoločné záujmy – kandidátskych krajín a EÚ – napredovať, zrýchliť,“ dodal. Únia si v týchto dňoch pripomína svoje najväčšie rozšírenie, keď sa v máji 2004 jej členmi stalo desať krajín vrátane Slovenska.

Sedem z týchto krajín bolo súčasťou takzvaného východného bloku. V prejave pri príležitosti 20. výročia spomenutého rozšírenia, ktorého prepis na svojej webstránke zverejnila Európska rada, Michel poznamenal, že vtedy nové členské štáty „už nechceli byť západnou časťou Východu, ale skôr východnou časťou Západu“.

Najväčší vnútorný trh

Rozšírenie v roku 2004 bolo pre kontinent transformačnou udalosťou. Nové členské štáty znamenali silnejší motor pre väčšiu prosperitu, EÚ to dalo väčší globálny vplyv.

„Náš vnútorný trh je najväčší na svete a po Číne a pred USA sme sa stali druhou najväčšou svetovou obchodnou veľmocou s tovarom. To nám dalo väčšiu váhu a silnejšiu pozíciu na medzinárodných fórach, ako sú G7 a G20. A väčší vplyv pri presadzovaní našich demokratických hodnôt, našich sociálnych a environmentálnych noriem,“ uviedol Michel v prejave.

Kandidáti na členstvo v EÚ

V súčasnosti je kandidátom na členstvo v EÚ deväť krajín z východnej Európy a západného Balkánu. Euronews pripomína, že proces vstupu do bloku je notoricky dlhý a zložitý, pričom kandidátske krajiny musia splniť náročné požiadavky EÚ vrátane významných súdnych a ústavných reforiem.

Ruská agresia voči Ukrajine, ktorá je tiež jedným z kandidátov, vniesla nový impulz do inaktívnej politiky rozširovania EÚ, no hrozí, že pokusy o urýchlenie prístupového procesu budú zmarené skeptickejšími členskými štátmi.