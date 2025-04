Rozlúčte sa s ručným umývaním: Elektro špecialista vám poradí ako vybrať modernú umývačku riadu

Umývačka riadu je dlhodobá investícia, ktorá šetrí nielen čas, ale aj vodu a energiu. Ak si vyberiete tú správnu, odmení vás pohodlím a efektívnym umývaním riadu. Moderné umývačky sú navrhnuté s dôrazom na úsporu vody a energie, pričom využívajú pokročilé technológie na efektívne umývanie pri čo najnižšej spotrebe. Na čo sa pri výbere zamerať, aby ste si vybrali tú najlepšiu umývačku riadu pre vaše potreby?

Voľne stojaca alebo vstavaná umývačka riadu?

Hoci umývačka riadu nepatrí medzi úplne nevyhnutné spotrebiče, svojimi výhodami si získala miesto v mnohých domácnostiach. Postará sa nielen o pohodlnejšie a efektívnejšie umývanie riadu, ale aj o vyššiu hygienu. Okrem toho šetrí čas, vodu, energiu a v konečnom dôsledku aj životné prostredie.

Na výber máte dva základné typy a to voľne stojacu alebo vstavanú umývačku riadu. Funkčne sú takmer identické, hlavným rozdielom je ich vzhľad a spôsob umiestnenia. Výber teda závisí predovšetkým od vašich preferencií a usporiadania kuchyne.

Voľne stojaca umývačka – univerzálna voľba

Voľne stojaca umývačka je ideálnou voľbou pre tých, ktorí majú dostatok priestoru kuchyni. Jej hlavnou výhodou je flexibilita, pretože ju môžete umiestniť takmer kdekoľvek, kde máte prístup k elektrine, vode a odpadu. Ak sa rozhodnete zmeniť usporiadanie kuchyne, jednoducho ju presuniete na iné miesto.

Tieto modely majú štandardnú výšku približne 85 cm a hĺbku v rozmedzí 55 – 60 cm alebo viac, v závislosti od konkrétneho typu. Pokiaľ ide o šírku, na trhu sú dostupné dve základné varianty:

45 cm široké modely , ktoré sú vhodné pre kuchyne s obmedzeným priestorom .

, ktoré sú vhodné pre kuchyne s . 60 cm široké modely, ktoré sú ideálne pre väčšie rodiny, ktoré denne potrebujú umyť väčšie množstvo riadu.

Voľne stojace umývačky riadu sú oproti vstavaným modelom o niečo hlučnejšie, pretože nemajú dodatočnú izoláciu, ktorú poskytuje zabudovaná kuchynská linka. Z hľadiska dizajnu treba tiež počítať s tým, že ich vzhľad je fixný a nemôžete si vymeniť predné dvierka podľa štýlu kuchyne.

Vstavaná umývačka riadu

Vstavané umývačky sú pevne integrované do kuchynskej linky, vďaka čomu pôsobia nenápadne a esteticky. Keďže sú skryté za dvierkami, nenarúšajú celkový dizajn kuchyne a umožňujú vizuálnu jednotnosť s nábytkom. Pri výbere je však dôležité, aby dokonale pasovali do určeného priestoru.

Vstavané umývačky riadu sú zvyčajne vysoké 81,5 – 87 cm (v závislosti od nastaviteľných nožičiek), pričom ich hĺbka sa pohybuje v rozmedzí 55 až 60 cm. Pri výbere vstavanej umývačky je však dôležitým faktorom jej šírka. Na trhu nájdete dve hlavné veľkosti:

Pri vstavanej umývačke sa môžete rozhodnúť medzi dvoma typmi ovládania a to viditeľný alebo skrytý ovládací panel. Aký je medzi nimi rozdiel?

Viditeľný ovládací panel – poskytuje okamžitý prehľad o nastaveniach a priebehu umývania.

– poskytuje okamžitý prehľad o nastaveniach a priebehu umývania. Skrytý ovládací panel – umiestnený na hornej hrane dvierok, čo dodáva kuchyni čistejší a elegantnejší vzhľad.

Pre lepšiu kontrolu nad procesom umývania môžu byť tieto modely vybavené svetelnou signalizáciou na podlahu, ktorá informuje o priebehu programu alebo jeho ukončení.

Typy umývačiek podľa veľkosti – ako si vybrať správny model

Pri výbere umývačky zohráva dôležitú úlohu nielen veľkosť kuchyne, ale aj kapacita samotného spotrebiča. Počet členov v domácnosti priamo ovplyvňuje množstvo riadu, ktoré bude potrebné pravidelne umývať. Väčší model navyše umožní pohodlné umývanie objemnejších kusov, ako sú hrnce či plechy. Ako sa rozdeľujú umývačky podľa veľkosti?

Úzke umývačky riadu (45 cm) – ideálne pre malé domácnosti a dvojčlenné páry. Kapacita sa pohybuje medzi 8 – 10 súpravami riadu .

– ideálne pre malé domácnosti a dvojčlenné páry. Kapacita sa pohybuje medzi . Štandardné umývačky riadu (60 cm) – najbežnejší rozmer vhodný pre viacčlenné rodiny. Dokážu umyť 12 – 15 súprav riadu a vďaka moderným technológiám efektívne pracujú aj pri menšom naplnení, čím šetria vodu a energiu.

– najbežnejší rozmer vhodný pre viacčlenné rodiny. Dokážu umyť a vďaka moderným technológiám efektívne pracujú aj pri menšom naplnení, čím šetria vodu a energiu. Stolové/malé umývačky – kompaktné riešenie pre malé byty, chaty či kancelárie. S kapacitou 4 – 6 súprav riadu sú ideálne tam, kde sa nevarí každý deň. Ich nevýhodou je obmedzený priestor, ktorý neumožňuje umývanie väčšieho riadu, ako sú hrnce alebo plechy.

Nezabudnite ani na variabilné vnútorné usporiadanie

Okrem veľkosti zohráva dôležitú úlohu aj vnútorné rozloženie priestoru umývačky. Praktické prvky, ako sú priehradky na príbory, sklápacie časti košov, odnímateľné koše či zásobníky na leštidlo a soľ, zabezpečujú nielen pohodlnú manipuláciu s riadom, ale zároveň optimalizujú proces umývania. Vo vnútri umývačky sa nachádzajú aj otočné vrtule, zásobník na soľ a ďalšie užitočné príslušenstvo.

Praktické funkcie a programy, vďaka ktorým bude umývanie riadu jednoduchšie

Čím viac funkcií umývačka ponúka, tým je jej používanie jednoduchšie a pohodlnejšie. To sa však môže odraziť aj na cene. Keďže každý program má vlastné parametre a môže sa v rôznych modeloch líšiť, odporúča sa oboznámiť sa s nimi ešte pred kúpou a prvým spustením.

Najčastejšie používané programy umývačky riadu

Pri výbere umývačky riadu nie je počet programov najpodstatnejší. Oveľa dôležitejšia je ich efektivita, úspornosť a rýchlosť. Väčšina používateľov si nakoniec aj tak obľúbi iba jeden alebo dva programy, ktoré využíva najčastejšie. Aké programy by teda v umývačke určite nemali chýbať?

Eco program – energeticky úsporný režim, ktorý minimalizuje spotrebu vody a energie. Hoci cyklus v Eco programe trvá dlhšie, postará sa o dôkladné umytie aj sušenie riadu pri nižších teplotách.

– energeticky úsporný režim, ktorý minimalizuje spotrebu vody a energie. Hoci cyklus v Eco programe trvá dlhšie, postará sa o dôkladné umytie aj sušenie riadu pri nižších teplotách. Rýchly cyklus – krátky program na menej znečistený riad ako sú poháre, šálky alebo taniere. Umyje ho za 30 až 45 minút , čím šetrí čas, ale nie vždy zabezpečí dokonalé sušenie.

– krátky program na menej znečistený riad ako sú poháre, šálky alebo taniere. Umyje ho za až , čím šetrí čas, ale nie vždy zabezpečí dokonalé sušenie. Intenzívny program – ideálny na silno znečistený riad, hrnce a panvice. Umýva pri vysokej teplote približne 70 °C, vďaka čomu si poradí aj s odolnými nečistotami.

– ideálny na silno znečistený riad, hrnce a panvice. Umýva pri vysokej teplote približne 70 °C, vďaka čomu si poradí aj s odolnými nečistotami. Štandardný program – univerzálny režim s vyváženou spotrebou vody, energie a optimálnou dĺžkou umývania.

– univerzálny režim s vyváženou spotrebou vody, energie a optimálnou dĺžkou umývania. Tabletový režim – optimalizuje umývanie pre viacúčelové tablety (2v1, 3v1, 4v1, 5v1).

– optimalizuje umývanie pre viacúčelové tablety (2v1, 3v1, 4v1, 5v1). Sušenie – odparovanie vlhkosti na konci cyklu pre rýchlejšie schnutie bez škvŕn. Niektoré modely využívajú sušenie horúcim vzduchom alebo automatické otvorenie dverí po skončení cyklu, čím sa znižuje vlhkosť v umývačke a urýchľuje sušenie.

– odparovanie vlhkosti na konci cyklu pre rýchlejšie schnutie bez škvŕn. Niektoré modely využívajú alebo po skončení cyklu, čím sa znižuje vlhkosť v umývačke a urýchľuje sušenie. Multizone umývanie – umožňuje manuálny výber umývania len v hornom alebo spodnom koši, čím sa šetrí nielen voda, ale aj energia. Táto funkcia je užitočná, ak máte len malé množstvo riadu a nechcete čakať na naplnenie celej umývačky.

– umožňuje manuálny výber umývania len v hornom alebo spodnom koši, čím sa šetrí nielen voda, ale aj energia. Táto funkcia je užitočná, ak máte len malé množstvo riadu a nechcete čakať na naplnenie celej umývačky. Fuzzy Logic/6. zmysel – inteligentne prispôsobuje program podľa miery znečistenia riadu.

– inteligentne prispôsobuje program podľa miery znečistenia riadu. Využitie oplachovej vody – recyklácia oplachovacej vody na ďalšie použitie, čím sa výrazne šetrí jej spotreba.

– recyklácia oplachovacej vody na ďalšie použitie, čím sa výrazne šetrí jej spotreba. Program na sklo – špeciálne prispôsobený na umývanie krehkého riadu alebo skla pri nižších teplotách, čím sa zabraňuje jeho poškodeniu.

Špeciálne funkcie, ktoré zjednodušia umývanie riadu

Drahšie modely ponúkajú množstvo doplnkových funkcií, ktoré môžu zvýšiť komfort, bezpečnosť ako aj efektivitu umývania. Nie všetky sú však nevyhnutné, preto sa oplatí sústrediť len na tie, ktoré vám skutočne uľahčia každodenné používanie.

Detská poistka – uzamkne ovládací panel, aby zabránila nechcenému prepnutiu programu, čo ocenia najmä rodičia malých detí.

– uzamkne ovládací panel, aby zabránila nechcenému prepnutiu programu, čo ocenia najmä rodičia malých detí. Odložený štart – umožňuje nastaviť čas spustenia umývacieho cyklu podľa vašich potrieb. Umývačka sa tak automaticky zapne v určenom čase, napríklad v noci, keď je lacnejšia elektrina.

– umožňuje nastaviť čas spustenia umývacieho cyklu podľa vašich potrieb. Umývačka sa tak automaticky zapne v určenom čase, napríklad v noci, keď je lacnejšia elektrina. AquaStop/AquaSafe – bezpečnostná funkcia, ktorá zabraňuje úniku vody a chráni domácnosť pred vytopením. Pri poruche okamžite zastaví prívod vody.

– bezpečnostná funkcia, ktorá zabraňuje úniku vody a chráni domácnosť pred vytopením. Pri poruche okamžite zastaví prívod vody. Senzory naplnenia (AquaSensor/LoadSensor) – systém automaticky deteguje množstvo riadu a prispôsobí spotrebu vody a dĺžku programu bez potreby manuálneho nastavenia. To znamená, že umývačka sama rozhodne , či je nutné použiť viac vody alebo dlhší cyklus na odstránenie nečistôt.

– systém automaticky deteguje množstvo riadu a prispôsobí spotrebu vody a dĺžku programu bez potreby manuálneho nastavenia. To znamená, že , či je nutné použiť viac vody alebo dlhší cyklus na odstránenie nečistôt. Dávkovací asistent – zabezpečí rovnomerné a postupné rozpúšťanie umývacieho prostriedku, čo zlepšuje efektivitu umývania.

– zabezpečí rovnomerné a postupné rozpúšťanie umývacieho prostriedku, čo zlepšuje efektivitu umývania. Indikátor soli a leštidla – LED kontrolky vás upozornia, keď je potrebné doplniť soľ alebo leštidlo pre optimálne výsledky umývania.

– LED kontrolky vás upozornia, keď je potrebné doplniť soľ alebo leštidlo pre optimálne výsledky umývania. Akustická signalizácia – zvukový signál, ktorý informuje o ukončení umývacieho cyklu.

– zvukový signál, ktorý informuje o ukončení umývacieho cyklu. Ovládanie cez WiFi – možnosť ovládania umývačky cez mobilnú aplikáciu. Môžete napríklad na diaľku spustiť umývanie, skontrolovať priebeh programu alebo dostať upozornenie na koniec cyklu. Niektoré modely umožňujú aj diagnostiku porúch priamo cez aplikáciu, čo značne uľahčuje následný servis.

Náš TIP: Aj v prípade, že používate tablety so soľou, je stále dôležité dopĺňať soľ do zásobníka, ak ho vaša umývačka má. Tabletky so soľou síce obsahujú určité množstvo soli, ale nemusia úplne pokryť všetky potreby na optimálne fungovanie. Soľ v umývačke slúži na regeneráciu ionomeničových filtrov, ktoré zmäkčujú vodu a zabraňujú tvorbe vodného kameňa.

Pri výbere umývačky myslite aj na hlučnosť

Voľne stojace umývačky majú spravidla o niečo vyššiu hlučnosť ako vstavané modely. Ich dizajn a konštrukcia neumožňujú rovnakú úroveň odhlučnenia, ako pri vstavaných umývačkách. Napriek tomu existujú aj voľne stojace modely s tichou prevádzkou, vďaka pokročilej izolácii a invertorovým motorom, ktoré minimalizujú vibrácie a hlučnosť. Najtichšie varianty dosahujú hlučnosť pod 43 dB, takže počas prevádzky nerušia bežné domáce aktivity.

Podľa hlučnosti je možné umývačky riadu rozdeliť do troch kategórií:

Do 44 dB – veľmi tiché modely, ktorých prevádzka je takmer nepostrehnuteľná. Sú dostupné pre oba typy umývačiek, ale tieto hodnoty sú častejšie pri vstavaných verziách .

– veľmi tiché modely, ktorých prevádzka je takmer nepostrehnuteľná. Sú dostupné pre oba typy umývačiek, ale tieto hodnoty sú častejšie pri . 45 – 48 dB – stredne hlučné umývačky, ktoré pri bežnej prevádzke nerušia .

– stredne hlučné umývačky, ktoré pri bežnej prevádzke . Nad 48 dB – hlučnejšie modely, ktoré sa hodia skôr do samostatnej kuchyne, kde ich zvuk nebude prekážať. Najčastejšie sa s nimi môžete stretnúť pri lacnejších alebo starších typoch voľne stojacich umývačiek.

Ako si vybrať úspornú umývačku riadu so skvelou spotrebou energie a vody?

Spotreba energie a vody umývačiek riadu závisí od konkrétneho modelu, veľkosti a technologických vlastností. Vo všeobecnosti platí, že moderné umývačky riadu, či už vstavané alebo voľne stojace, sú navrhnuté tak, aby boli energeticky efektívne a šetrili vodu.

Spotreba energie umývačiek riadu

Energetická účinnosť umývačiek riadu sa označuje škálou od A po G, pričom trieda A predstavuje najúspornejšie modely. Táto hodnota sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu, kapacity naplnenia a zvoleného umývacieho programu. Spotreba energie sa udáva pri programe ECO a vyjadruje v kWh na 100 cyklov. Najefektívnejšie modely dosahujú spotrebu približne 6 – 9 kWh.

Umývačky riadu a ich spotreba vody

Pri ručnom umývaní riadu môže štvorčlenná rodina spotrebovať viac ako 60 litrov vody denne. Najúspornejšie umývačky spotrebujú na jeden cyklus iba 6 až 9 litrov vody, zatiaľ čo menej efektívne modely môžu spotrebovať 10 až 15 litrov. Pri výbere umývačky sa preto oplatí skontrolovať energetický štítok, ktorý poskytuje detailné informácie nielen o spotrebe vody, ale aj o celkovej energetickej účinnosti zariadenia.

Čo nepatrí do umývačky riadu?

Aby ste predišli poškodeniu riadu aj samotnej umývačky, je dôležité vedieť, ktoré materiály nie sú vhodné na umývanie v tomto spotrebiči. Dodržiavaním týchto zásad si ušetríte nielen čas, ale aj starosti s poškodeným riadom. Čo teda do umývačky nepatrí?

Kovový riad – medené, zinkové a strieborné predmety vplyvom umývacieho cyklu zoxidujú alebo stmavnú.

– medené, zinkové a strieborné predmety vplyvom umývacieho cyklu zoxidujú alebo stmavnú. Drevené predmety – vlhkosť a vysoké teploty poškodia drevené varešky, dosky na krájanie či nože s drevenou rukoväťou.

– vlhkosť a vysoké teploty poškodia drevené varešky, dosky na krájanie či nože s drevenou rukoväťou. Teflónové panvice – agresívne čistiace prostriedky a horúca voda narušia nepriľnavý povrch panvíc čím skrátia ich životnosť.

– agresívne čistiace prostriedky a horúca voda narušia nepriľnavý povrch panvíc čím skrátia ich životnosť. Niektoré plastové nádoby – ak plast nie je označený ako vhodný do umývačky, môže sa pri vysokých teplotách zdeformovať.

Umývačky riadu, ktoré zaujmú nielen funkciami, ale aj dizajnom

Ak už máte jasno v tom, aký typ a veľkosť umývačky riadu vám najviac vyhovuje, prinášame tipy na značky, ktoré vynikajú nielen úspornosťou a modernými technológiami, ale aj elegantným dizajnom a praktickými funkciami.

Umývačky Philco – čistý riad úsporne a efektívne

Umývačka riadu Philco je navrhnutá tak, aby poskytovala vysoký výkon a praktické funkcie za rozumnú cenu. Vďaka moderným technológiám, úspornosti a spoľahlivosti predstavuje ideálnu voľbu pre každú domácnosť. Ktoré funkcie robia z umývačiek Philco spoľahlivého pomocníka v každej domácnosti?

Program SmartWash – využíva inteligentnú technológiu, ktorá automaticky prispôsobuje množstvo vody a dĺžku cyklu podľa znečistenia riadu. Šetrí tak nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie.

– využíva inteligentnú technológiu, ktorá automaticky prispôsobuje množstvo vody a dĺžku cyklu podľa znečistenia riadu. Šetrí tak nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie. Program 1hodina vrátane sušenia – ideálne riešenie, keď potrebujete rýchlo a efektívne umyť bežne znečistený riad a zároveň ho usušiť.

– ideálne riešenie, keď potrebujete rýchlo a efektívne umyť bežne znečistený riad a zároveň ho usušiť. Technológia Direct Spray – postará sa o dôkladné čistenie dojčenských fliaš či vysokých pohárov. Vďaka priamemu prúdu vody odstráni nečistoty aj z ťažko dostupných miest a zabezpečí maximálnu hygienu.

– postará sa o dôkladné čistenie dojčenských fliaš či vysokých pohárov. Vďaka priamemu prúdu vody odstráni nečistoty aj z ťažko dostupných miest a zabezpečí maximálnu hygienu. Program SteamWash – využíva silnú paru na extra čistenie a odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt. Tým dosiahnete maximálnu hygienickú čistotu bez potreby agresívnych čistiacich prostriedkov.

– využíva silnú paru na extra čistenie a odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt. Tým dosiahnete maximálnu hygienickú čistotu bez potreby agresívnych čistiacich prostriedkov. AquaStop – štandardná ochrana, ktorá eliminuje riziko úniku vody a chráni domácnosť pred vytopením.

– štandardná ochrana, ktorá eliminuje riziko úniku vody a chráni domácnosť pred vytopením. HS Protection – ochrana umývačky pred poškodením v prípade nedostatočného prívodu vody, čím sa predĺži jej životnosť a zároveň sa zaistí aj spoľahlivá prevádzka.

– ochrana umývačky pred poškodením v prípade nedostatočného prívodu vody, čím sa predĺži jej životnosť a zároveň sa zaistí aj spoľahlivá prevádzka. VarioSpace – flexibilne prispôsobiteľný priestor umývačky, ktorý umožňuje pohodlné vloženie aj veľkých hrncov či plechov.

– flexibilne prispôsobiteľný priestor umývačky, ktorý umožňuje pohodlné vloženie aj veľkých hrncov či plechov. Triangle Wash – špeciálne tlakové umývanie navrhnuté na dôkladné čistenie silne znečisteného riadu. Voda je smerovaná priamo do zadnej časti spodného koša, kde efektívne odstráni aj zaschnuté nečistoty.

– špeciálne tlakové umývanie navrhnuté na dôkladné čistenie silne znečisteného riadu. Voda je smerovaná priamo do zadnej časti spodného koša, kde efektívne odstráni aj zaschnuté nečistoty. Systém Turbo sušenie – zabezpečí, že po dokončení cyklu bude váš riad nielen perfektne čistý, ale aj úplne suchý. Táto technológia odvádza paru z priestoru umývačky, čím urýchľuje proces sušenia a zabraňuje vzniku vodných škvŕn.

– zabezpečí, že po dokončení cyklu bude váš riad nielen perfektne čistý, ale aj úplne suchý. Táto technológia odvádza paru z priestoru umývačky, čím urýchľuje proces sušenia a zabraňuje vzniku vodných škvŕn. Program Twin ProWash – umožňuje umývať rôzne druhy riadu súčasne, pričom v strednom koši sa šetrne čistí menej zašpinený riad pri nižšom tlaku vody, zatiaľ čo v spodnom koši sa silnejším tlakom efektívne odstraňujú silné nečistoty.

Bosch umývačky riadu – špičková voľba pre náročných

Umývačka riadu Bosch predstavuje skvelú voľbu pre tých, ktorí hľadajú kombináciu spoľahlivosti, efektivity a moderných technológií. Vyniká tichou prevádzkou, inteligentnými senzormi, perfektným sušením a možnosťou ovládania na diaľku.

Technológia ActiveWater – optimalizuje cirkuláciu vody, zrýchľuje jej ohrev a zlepšuje filtráciu, čím minimalizuje spotrebu bez kompromisov v kvalite umývania.

– optimalizuje cirkuláciu vody, zrýchľuje jej ohrev a zlepšuje filtráciu, čím minimalizuje spotrebu bez kompromisov v kvalite umývania. Senzor AquaSensor – rozpozná stupeň znečistenia riadu a automaticky upraví množstvo vody potrebné na umývanie.

– rozpozná stupeň znečistenia riadu a automaticky upraví množstvo vody potrebné na umývanie. Zeolith® Drying – revolučné sušenie využíva prírodný minerál zeolit, ktorý absorbuje vlhkosť a premieňa ju na teplo. Sušenie riadu je tak rýchlejšie a efektívnejšie, a to bez dodatočnej spotreby energie.

– revolučné sušenie využíva prírodný minerál zeolit, ktorý absorbuje vlhkosť a premieňa ju na teplo. Sušenie riadu je tak rýchlejšie a efektívnejšie, a to bez dodatočnej spotreby energie. Motor EcoSilence Drive™ – mimoriadne výkonný a extrémne tichý motor. Niektoré modely dosahujú hlučnosť len 40 dB, takže ich chod takmer nepostrehnete.

– mimoriadne výkonný a extrémne tichý motor. Niektoré modely dosahujú hlučnosť len 40 dB, takže ich chod takmer nepostrehnete. VarioFlex a VarioDrawer systémy – flexibilné riešenia, ktoré umožňujú prispôsobiť vnútorné usporiadanie umývačky podľa aktuálnych potrieb.

– flexibilné riešenia, ktoré umožňujú prispôsobiť vnútorné usporiadanie umývačky podľa aktuálnych potrieb. TimeLight – funkcia, ktorá premieta zostávajúci čas umývania priamo na podlahu.

– funkcia, ktorá premieta zostávajúci čas umývania priamo na podlahu. AquaStop – bezpečnostný systém poskytujúci 100 % ochranu pred únikom vody, čím chráni domácnosť pred možným vytopením.

– bezpečnostný systém poskytujúci 100 % ochranu pred únikom vody, čím chráni domácnosť pred možným vytopením. Efficient Dry – technológia s automatickým otváraním dverí pre maximálnu efektivitu sušenia.

– technológia s automatickým otváraním dverí pre maximálnu efektivitu sušenia. HomeConnect – inteligentná aplikácia na pohodlné ovládanie umývačky riadu na diaľku.

