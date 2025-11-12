Mladých Slovákov čaká v kvalifikácii ME 2027 doma Kazachstan a neskôr anglický bonbónik

V štyroch doterajších zápasoch o postup na majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov 2027 stratili slovenskí mladíci iba dva body po remíze v Írsku (2:2).
Doma získali vo dvoch zápasoch proti Andorre a Moldavsku plný počet bodov a dokonca ani raz neinkasovali.
Favorit je jasný
Tento trend si chcú zverenci trénera Jaroslava Kentoša udržať aj po štvrtkovom súboji v Prešove proti hráčom Kazachstanu. A ideálne by bolo, ak by to platilo aj po najbližšom utorku proti Anglicku.
Pohľad na tabuľku D-skupiny je príjemný. Kým Slováci sú na čele s 10 bodmi, Kazachovia sú s 3 bodmi na predposlednej piatej priečke.
Budú ofenzívnejší
„Vychádzajme z toho, že Kazachstan zmenil trénera. Trochu asi teda zmenia herný systém, budú odvážnejší ako v Moldavsku. Pripravíme sa tak, aby nás nič neprekvapilo. Neriešime, či sme alebo nie sme favoriti. Pripravujeme sa na všetky zápasy rovnako. Je pre nás kľúčové, aby hráči vedeli, čo chcú na ihrisku robiť vo všetkých fázach hry. Verím, že to aj potvrdia,“ skonštatoval deň pred zápasom asistent trénera SR Štefan Markulík.
Prešov je v tejto sezóne po návrate do najvyššej súťaže najmä futbalové mesto. Dá sa preto očakávať veľa divákov nielen vo štvrtkovom súboji proti Kazachstanu, ale aj o 5 dní neskôr proti úradujúcemu európskemu šampiónovi Anglicku.
Sebavedomie a odvaha
V dobrú atmosféru a plné hľadisko verí aj obranca Jakub Jakubko, ktorý je rodák z Chminianskej Novej Vsi neďaleko Prešova.
„Sebavedomie nám nesmie chýbať, ani odvaha. Treba poslúchnuť rady trénerov a dať do toho kvalitu. Verím, že naši fanúšikovia na východe prídu na štadión v hojnom počte, pomôžu nám, a spolu to zvládneme,“ uviedol Jakubko na webe Slovenského futbalového zväzu.
Najviac lístkov a veľký fanklub
Rodák priamo z Prešova je útočník Adam Griger.
„Beriem asi najviac lístkov zo všetkých, budem mať veľký fanklub. Teším sa, v Prešove som na tomto štadióne ešte nehral. Pre mňa ako rodáka z tohto mesta to znamená veľa,“ povedal.