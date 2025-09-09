Mladí Slováci otočili zápas v Moldavsku a sú na čele D-skupiny - VIDEO

Dva zápasy, plný počet bodov a skóre 6:2. Slovenskí futbalisti do 21 rokov úspešne vstúpili do kvalifikácie o postup na ME 2027, hoci hra nebola vždy ideálna.
Po domácom triumfe nad Andorrou (3:0) zvíťazili zverenci trénera Jaroslava Kentoša aj nad Moldavcami – na ich trávniku v Nisporeni (3:2).
Slováci na čele
Mladí Slováci sa usadili na čele D-skupiny so 6 bodmi, druhí sú Íri so 4 bodmi. Mladí Angličania majú o 3 body aj o zápas menej.
Slováci síce po polčase v Moldavsku prehrávali 0:1, ale po zmene strán nastúpili s tromi zmenami v zostave a nepriaznivé skóre otočili. Tím dirigovaný kapitánom Máriom Sauerom dokázal zlepšený výkon korunovať tromi gólmi.
Sauer aj Jakubko
Prvý zavelil k obratupráve Sauer, ktorý v 53. min technickou strelou vyrovnal na 1:1. Druhý gól pridalo 11 minút neskôr Jakub Jakubko po rohovom kope Sauera. Potom to už bola dominancia Slovákov.
„V 75. minúte mal na kopačke gól Adrian Fiala, ale v čistej šanci trafil iba do brankára Romana Dumenca. Tretí gól sa zrodl v 84. min po akcii Nina Marcelliho, ktorú pohotovo zakončil Karol Blaško. V prvej minúte nadstaveného času domáci Vladislav Costinznížil z pokutového kopu po faule Mateja Rizniča na Davida na konečných 2:3,“ napísal oficiálny web futbalsfz.sk.
Hodnotenie trénera
Tréner Kentoš uviedol, že to bol zápas dvoch rozdielnych polčasov.
„V prvom sme podali z pohľadu ofenzívy i defenzívy veľmi slabý výkon. Bolo to pasívne, ukázali sme málo aktivity. Druhý polčas bol iný, pomohli striedajúci hráči. Priniesli energiu do mužstva, začali sme sa presadzovať v ofenzíve. Podarilo sa nám streliť tri góly. Za druhý polčas môžem chlapcov pochváliť. Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo, pretože sme chceli zvládnuť tento zraz dvoma víťaznými zápasmi, čo sa nám podarilo,“ uviedol Kentoš na webe SFZ.
Dobrá mentalita
„Z hľadiska mentálneho nastavenia tímu takisto pozitívny impulz do mužstva. Hráči ukázali dobrú mentalitu, keďže sme dokázali za stavu 0:1 vlastnou aktivitou, vlastnou hrou zvrátiť výsledok na našu stranu. Z pohľadu budovania hernej koncepcie sme urobili v prvých dvoch zápasoch veľký krok dopredu. Verím, že sa naše výkony budú zlepšovať a budeme stopercentne pripravení na októbrový zraz,“ dodal reprezentačný tréner tímu SR 21.