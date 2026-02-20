Rozbili sieť atentátnikov, Kyjev hovorí o ruskom pláne likvidácií najvyšších predstaviteľov

Ukrajina a Moldavsko tvrdia, že skupina konala na príkaz Moskvy.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Dagestan Attacks
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ukrajinské a moldavské úrady zadržali desať ľudí podozrivých z prípravy atentátov na vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov, za ktoré im mala Moskva sľúbiť odmenu až do výšky 100-tisíc dolárov. V piatok o tom informoval ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko.

Podľa neho išlo o organizovanú skupinu, ktorá pripravovala „nájomné vraždy známych ukrajinských občanov a cudzincov“. Vyšetrovatelia vykonali približne 20 domových prehliadok a zaistili hotovosť, zbrane, výbušniny aj komunikáciu s osobami napojenými na Rusko.

Fyzická likvidácia

Sedem podozrivých zatkli na Ukrajine a ďalších troch vrátane organizátora zadržali v Moldavsku. Moldavské úrady potvrdili, že vyšetrovanie sa týka plánu na „fyzickú likvidáciu viacerých verejných činiteľov na Ukrajine“.

Kyjev uviedol, že medzi cieľmi bol aj predstaviteľ vojenskej kontrarozviedky Andrij Jusov, ktorý má na starosti strategickú komunikáciu ukrajinskej armády a koordinuje výmeny zajatcov s Ruskom.

Ukrajina vracia úder

„Ruská strana sľúbila páchateľom až 100-tisíc dolárov, pričom suma závisela od významu a vplyvu potenciálnej obete,“ uviedol Kravčenko. Moskva sa k obvineniam bezprostredne nevyjadrila.

Ukrajina už v minulosti obvinila Rusko z plánovania atentátov na svojich predstaviteľov vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského. Rusko naopak tvrdí, že Kyjev stojí za útokmi na proruské politické a vojenské osobnosti, pričom Ukrajina sa k niektorým takýmto operáciám verejne prihlásila ako k odplate za inváziu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
33 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Viac k osobe: Andrij JusovVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Pokus o atentát Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk