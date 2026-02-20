Rozbili sieť atentátnikov, Kyjev hovorí o ruskom pláne likvidácií najvyšších predstaviteľov

Ukrajinské a moldavské úrady zadržali desať ľudí podozrivých z prípravy atentátov na vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov, za ktoré im mala Moskva sľúbiť odmenu až do výšky 100-tisíc dolárov. V piatok o tom informoval ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko.
Podľa neho išlo o organizovanú skupinu, ktorá pripravovala „nájomné vraždy známych ukrajinských občanov a cudzincov“. Vyšetrovatelia vykonali približne 20 domových prehliadok a zaistili hotovosť, zbrane, výbušniny aj komunikáciu s osobami napojenými na Rusko.
Fyzická likvidácia
Sedem podozrivých zatkli na Ukrajine a ďalších troch vrátane organizátora zadržali v Moldavsku. Moldavské úrady potvrdili, že vyšetrovanie sa týka plánu na „fyzickú likvidáciu viacerých verejných činiteľov na Ukrajine“.
Top Gun nad Kyjevom? Ukrajinské letectvo popiera existenciu tajnej letky F-16 s veteránmi z NATO
Kyjev uviedol, že medzi cieľmi bol aj predstaviteľ vojenskej kontrarozviedky Andrij Jusov, ktorý má na starosti strategickú komunikáciu ukrajinskej armády a koordinuje výmeny zajatcov s Ruskom.
Ukrajina vracia úder
„Ruská strana sľúbila páchateľom až 100-tisíc dolárov, pričom suma závisela od významu a vplyvu potenciálnej obete,“ uviedol Kravčenko. Moskva sa k obvineniam bezprostredne nevyjadrila.
Putin nikdy nemá záujem o mier, k mieru ho treba prinútiť, povedala bývalá gruzínska prezidentka
Ukrajina už v minulosti obvinila Rusko z plánovania atentátov na svojich predstaviteľov vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského. Rusko naopak tvrdí, že Kyjev stojí za útokmi na proruské politické a vojenské osobnosti, pričom Ukrajina sa k niektorým takýmto operáciám verejne prihlásila ako k odplate za inváziu.