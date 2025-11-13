Cristiano Ronaldo chce, aby ho fanúšikovia Írska vypískali. Tak by znížil tlak na spoluhráčov z tímu Portugalska

Portugalská hviezda očakáva náročný zápas v kvalifikácii o postup na MS 2026.
Cristiano Ronaldo
Portugalská futbalová hviezda Cristiano Ronaldo po víťaznom zápase v osemfinále ME vo futbale 2024 proti Slovinsku. Foto: SITA/AP
Päťnásobný držiteľ Zlatého lopty Cristiano Ronaldo túži po tom, aby ho írski fanúšikovia v Dubline vypískali počas štvrtkového zápasu kvalifikácie o postup na budúcoročné na majstrovstvá sveta.

Portugalská reprezentácia si zabezpečí postup na MS 2026 víťazstvom, pričom CR7 verí, že ak sa pozornosť fanúšikov sústredí na neho, zmierni tým tlak na jeho spoluhráčov.

„Štadión na mňa bude pískať, som na to zvyknutý. Určite by som si to prial – možno to zníži tlak na ostatných hráčov,“ povedal C. Ronaldo na tlačovej konferencii pred spomenutým súbojom.

Očakáva náročný zápas, keďže výber domáceho Írska bude hrať defenzívne a snažiť sa obmedziť priestor pre hráčov Portugalska. Skúsený futbalista, ktorý aktuálne pôsobí v saudskoarabskom tíme Al-Nassr, má v kariére na konte už 953 gólov a je najlepším strelcom v histórii mužských medzinárodných zápasov so 143 gólmi.

Je presvedčený, že MS 2026 budú jeho posledné a plánuje ukončiť kariéru v priebehu nasledujúcich rokov. „Nemá zmysel opakovať sa a strácať sústredenie. Možno neskôr poskytnem viac rozhovorov a jasnejšie vyjadrím svoje plány, ale teraz sa sústredím na cieľ tímu – kvalifikovať sa na ďalší šampionát,“ dodal.

