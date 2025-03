Ronaldo si chce kúpiť futbalový klub v Španielsku. Bude vlastníkom svojho bývalého tímu Real Madrid?

Cristiano Ronaldo už skôr avizoval, že po ukončení futbalovej kariéry sa plánuje stať majiteľom futbalového klubu. Až donedávna nebolo jasné, či tak aj učiní a aký klub to bude.

Už 40-ročný hviezdny Portugalčan má záujem o tím v najvyššej španielskej súťaži La Liga. Nebude to však jeho bývalý zamestnávateľ Real Madrid, ani hlavný konkurent z FC Barcelona.

Záujem neprejavil ani u slávnych značkách ako napríklad Athletic Bilbao, Atlético Madrid či FC Sevilla. Rokuje s Valenciou CF.

Pomoc zo Saudskej Arábie

V posledných rokoch sa tento klub boril s finančnými problémami, pričom klub upadol do veľkých dlhov. Ich výkony boli tiež sklamaním, zatiaľ čo fanúšikovia sa dlhodobo stavali proti súčasnému majiteľovi Petrovi Limovi, píše web dailysports.net.

S tým je Ronaldo dlhoročný priateľ a dokonca vlastní obrazové práva futbalovej megahviezdy. Na uľahčenie dohody si útočník údajne zabezpečil finančnú podporu od saudskoarabského korunného princa Mohameda bin Salmana Al Sauda.

Podľa tejto dohody by sa šejk staral o finančné záležitosti klubu, zatiaľ čo by Ronaldo po ukončení kariéry prevzal úlohu manažéra, doplnil spomínaný web.

V dresoch Juventusu a Realu Madrid odohral proti Valencii 20 zápasov, strelil v nich 15 gólov a na konto si pripísal až 12 víťazstiev.

Napriek tomu by to priaznivci tohto tímu rozhodne privítali, keďže by sa mohla prinavrátiť zašlá sláva šesťnásobného víťaza La Ligy.