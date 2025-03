Cristiano Ronaldo neodohrá zápas ázijskej Ligy majstrov v Iráne, kde mu hrozí 99 rán bičom - FOTO

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo nepomôže svojmu saudskoarabskému klubu Al-Nassr v pondelňajšom úvodnom zápase osemfinále ázijskej Ligy majstrov 2024/2025 na trávniku iránskeho mužstva Esteghlal. Už 40-ročnému útočníkovi totiž hrozí v Iráne tvrdý trest v podobe 99 rán bičom.

Táto bizarná záležitosť má pôvod v nevinnej situácii spred dvoch rokov. CR7 vtedy v Iráne objal a pobozkal na čelo postihnutú umelkyňu, čo je však podľa zákonov platných v Iráne považované za cudzoložstvo. Takéto správanie si môže dovoliť iba manžel.

Cristiano Ronaldo pred dvomi rokmi prišiel do Iránu odohrať zápas proti tímu Persepolis. Niekdajšiu hviezdu Realu Madrid, Manchestru United či Juventusu Turín vtedy natočili, ako objíma a bozkáva na čelo Fatemeh Hammami Nasrabadi, postihnutú umelkyňu, ktorá maľuje nohami. Za toto gesto považované za cudzoložstvo mu odvtedy hrozí 99 rán bičom.

Cristiano Ronaldo risks up to 100 lashes if he sets foot in Iran. Cristiano Ronaldo was filmed hugging and kissing Fatemeh Hammami Nasrabadi, a disabled artist who paints using her feet, on the forehead. A gesture which, according to the laws in force in Iran, can be seen as… pic.twitter.com/STsT486qcP

