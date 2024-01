Rómski poslanci sa ohradili voči Ficovým výrokom v Davose, podľa Polláka Fico nepozná občanov Slovenska

Robert Fico je nositeľom medzinárodnej hanby i negatívnej reklamy pre Slovensko. Povedal to poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie Slovensko Peter Pollák ml na štvrtkovej tlačovej besede.

Fico nepozná svojich občanov

Reagoval tak na vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) na medzinárodnom fóre v Davose. Premiér sa tam vyjadril, že značná časť dlhodobo nezamestnaných osôb je súčasťou rómskej menšiny, a tiež povedal, že je náročné presvedčiť ich, aby sa zapojili do pracovného trhu.

Podľa Polláka je to „blud“ a myslí si, že Fico nepozná občanov Slovenska. Pollák zdôraznil, že Rómov netreba motivovať, aby išli pracovať, podľa poslanca je skôr potrebné motivovať zamestnávateľov a podnikateľov, aby Rómov prijímali do práce.

Na Slovensku žije približne pol milióna Rómov

Irena Biháriová (hnutie Progresívne Slovensko – PS) dodala, že Fico využil svoje vystúpenie v Davose na to, aby „okiadzal“ občanov Slovenska. Vyjadrila potrebu vymedziť sa voči tomu, že podľa nej zhadzoval svojich občanov a občianky.

„Vyprosujem si, aby ste nás Rómov a Rómky, chodili špiniť do zahraničia,“ obrátila sa poslankyňa na premiéra. Ohradila sa i voči tomu, aby sa o rómskych obyvateľoch hovorilo ako o niekom, kto nie je rovnocenným občanom tejto krajiny a nemá prínos pre Slovensko či o tých, ktorí nič neprinášajú pre spoločnosť.

Zdôraznila, že na Slovensku žije približne pol milióna Rómov, a teda ak by mal premiér Fico pravdu, štatistiky nezamestnanosti, ktoré uvádzal, by nesedeli. S problematikou pracovnej morálky by sa podľa nej mal obrátiť na členstvo poslaneckého klubu svojej strany.