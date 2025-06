Rómovia nevyužívajú ochranu, ktorú im poskytuje antidiskriminačný zákon. Analýza splnomocnenca vlády skúmala dôvody

Rómovia takmer vôbec nevyužívajú antidiskriminačný zákon na ochranu svojich práv, analýza splnomocnenca vlády skúmala dôvody. Ako uviedol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, analýza preskúmala dôvody, prečo Rómovia nevyužívajú ochranu, ktorú im poskytuje antidiskriminačný zákon ani v prípadoch, keď sú priamo vystavení diskriminácii. Zverejnená analýza ako hlavné príčiny identifikovala chudobu, nedostatočné právne povedomie, obavy z negatívnych následkov i slabú podporu zo strany inštitúcií.

„Cieľom analýzy bolo zhrnutie poznatkov z exploračného výskumu, ktorý sa venoval otázke prečo Rómovia diskrimináciu málokedy nahlasujú a aké širšie systémové prekážky sťažujú využívanie ich práv. Publikácia zároveň ponúka návrhy, ako zlepšiť prístup Rómov k spravodlivosti,“ ozrejmil úrad splnomocnenca.

Rómovia čelia diskriminácii

Inštitúcia tiež pripomenula, že Rómovia na Slovensku dlhodobo čelia diskriminácii, a to v rôznych oblastiach. Ide napríklad o školy, kde sú rómske deti často neoprávnene zaraďované do špeciálnych škôl alebo segregovaných, výlučne rómskych škôl. To ale znižuje kvalitu ich vzdelania a má to dopad aj na ich ďalšie možnosti.

„Pri hľadaní zamestnania alebo bývania sa Rómovia stretávajú s odmietnutím už pri prvom kontakte, len na základe rómsky znejúceho priezviska. V oblasti zdravotníctva sú Rómovia často vystavení ponižujúcemu zaobchádzaniu zo strany zdravotníckeho personálu a pri poskytovaní služieb im býva odmietnutý vstup do reštaurácie alebo zariadenia, len na základe ich etnicity,“ uvádza úrad splnomocnenca s tým, že hoci im platná legislatíva poskytuje formálnu ochranu, väčšina Rómov tieto práva nevyužíva ani v prípadoch, keď sú priamo vystavení diskriminačnému zaobchádzaniu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Problémom je aj slabá znalosť práv a postupov

Výskum ukázal, že nízka miera využívania právnych mechanizmov u obetí diskriminácie vyplýva z viacerých prepojených faktorov. Ide napríklad o zlú finančnú situáciu Rómov, v dôsledku čoho nemôžu využívať právne služby, a tiež obmedzuje ich prístup k technike potrebnej na podávanie sťažností.

„Dôležitým problémom je aj slabá znalosť práv a postupov, ako diskrimináciu riešiť, a nízka dôvera v inštitúcie. Mnohí sa zároveň boja, že ak diskrimináciu nahlásia, budú čeliť ešte väčším problémom,“ ozrejmuje ďalej úrad splnomocnenca s tým, že sa vyskytujú aj prípady, v ktorých sú Rómovia presvedčení, že nič nezmenia, prípadne majú zlé skúsenosti s vybavovaním podobných podnetov. Okrem osobných bariér zohrávajú rolu aj systémové nedostatky. Ide napríklad o nedostatočnú dostupnosť právnej pomoci, obmedzené kapacity inštitúcií, ktoré poskytujú právnu pomoc alebo prijímajú podnety týkajúce sa diskriminácie, a ani ich vzájomná spolupráca nie je vždy dostatočná.

„Nahlásenie diskriminácie môže byť pre obete komplikované a náročné na dokazovanie,“ dodáva úrad splnomocnenca vlády. Podotkol, že súdy neraz riešia podnety pomaly a prípadné sankcie voči vinníkom bývajú často mierne.

Situácia sa veľmi nezlepšila

„Autori štúdie odporúčajú, aby štát posilnil uplatňovanie antidiskriminačného zákona a zabezpečil lepšiu ochranu práv obetí diskriminácie. Dôležitú úlohu pri tom zohrávajú aj mimovládne organizácie a pomáhajúce profesie ako napríklad terénni sociálni pracovníci, alebo komunitní pracovníci, ktorí by mali priamo v komunitách zvyšovať povedomie o právach a dostupnej pomoci. Taktiež je potrebné zlepšenie dostupnosti právnej pomoci, posilnenie spolupráce medzi inštitúciami a zabezpečenie, aby boli súdne procesy rýchlejšie a spravodlivejšie,“ uviedol úrad splnomocnenca.

Analýza tiež upozornila na to, že situácia v oblasti ochrany pred diskrimináciou sa za posledné roky na Slovensku markantne nezlepšila. Nielen Rómovia, ale aj ďalšie obete diskriminácie čelia podobným problémom ako pred desaťročím. Antidiskriminačný zákon podľa autorov analýzy ostane len formálnym nástrojom s obmedzeným dosahom na ochranu práv Rómov, ak nedôjde ku komplexným zmenám v legislatíve, posilneniu právneho povedomia a dostupnejšej právnej pomoci.

„Publikácia vznikla spoluprácou medzi Odborom programovania, monitorovania a hodnotenia politík a Odborom národného projektu monitorovanie a hodnotenie v rámci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako aj Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Publikácia je jedným z výstupov národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza, bola realizovaná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027,“ uviedol v závere úrad splnomocnenca.