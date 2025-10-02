Roman Skuhravý končí na pozícii trénera FC Košice

Košičania v Niké lige odohrali osem duelov a nazbierali v nich len štyri body.
Roman Skuhravý
Na snímke Roman Skuhravý počas tlačovej konferencie, kde ho oznámili za hlavného kouča FC Košice. Foto: www.fckosice.sk
Posledný tím tabuľky najvyššej slovenskej futbalovej súťaže mení trénera. Na pozícii hlavného kormidelníka vo štvrtok skončil Roman Skuhravý.

Informuje o tom oficiálny web FC Košice, podľa ktorého je to výsledok vzájomnej dohody.

„Dohodli sme sa na ukončení spolupráce s trénerom Romanom Skuhravým a aj jeho synom Davidom, ktorý pôsobil u nás na pozícii kondičného trénera. Rád by som sa v mene celého klubu poďakoval Romanovi Skuhravému za jeho prácu i výsledky, ktoré v uplynulej sezóne s mužstvom dosiahol. Bohužiaľ, od leta sa to už neposúvalo takým smerom, akoby sme si predstavovali. Práve preto sme iniciovali stretnutie, na ktorom sme sa otvorene porozprávali a napokon sa dohodli na férovom ukončení spolupráce. Rozchádzame sa v priateľskom duchu a Romanovi Skuhravému želáme do ďalšej kariéry veľa ďalších úspechov,“ povedal športový riaditeľ klubu Marek Sapara.

K spomenutej dohode prišlo po stredajšej domácej prehre Košičanov s Dunajskou Stredou 0:2.

Z ôsmich tohtosezónnych ligových stretnutí nazbierali Košice len štyri body – doma zdolali Ružomberok a remizovali s Prešovom.

Už v sobotu 4. októbra sa predstavia v Žiline a A-tím povedú doterajší asistenti Matej Čobik-Ferčík a Ľubomír Kordanič.

Klub od dnešného dňa pracuje na príchode nového hlavného trénera,“ referujú Košičania na svojom webe.

