Roman Skuhravý končí na pozícii trénera FC Košice

Posledný tím tabuľky najvyššej slovenskej futbalovej súťaže mení trénera. Na pozícii hlavného kormidelníka vo štvrtok skončil Roman Skuhravý.
Informuje o tom oficiálny web FC Košice, podľa ktorého je to výsledok vzájomnej dohody.
„Dohodli sme sa na ukončení spolupráce s trénerom Romanom Skuhravým a aj jeho synom Davidom, ktorý pôsobil u nás na pozícii kondičného trénera. Rád by som sa v mene celého klubu poďakoval Romanovi Skuhravému za jeho prácu i výsledky, ktoré v uplynulej sezóne s mužstvom dosiahol. Bohužiaľ, od leta sa to už neposúvalo takým smerom, akoby sme si predstavovali. Práve preto sme iniciovali stretnutie, na ktorom sme sa otvorene porozprávali a napokon sa dohodli na férovom ukončení spolupráce. Rozchádzame sa v priateľskom duchu a Romanovi Skuhravému želáme do ďalšej kariéry veľa ďalších úspechov,“ povedal športový riaditeľ klubu Marek Sapara.
K spomenutej dohode prišlo po stredajšej domácej prehre Košičanov s Dunajskou Stredou 0:2.
Z ôsmich tohtosezónnych ligových stretnutí nazbierali Košice len štyri body – doma zdolali Ružomberok a remizovali s Prešovom.
Už v sobotu 4. októbra sa predstavia v Žiline a A-tím povedú doterajší asistenti Matej Čobik-Ferčík a Ľubomír Kordanič.
„Klub od dnešného dňa pracuje na príchode nového hlavného trénera,“ referujú Košičania na svojom webe.