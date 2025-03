Rokovania „rebelov“ z Hlasu sú podľa Ferenčáka intenzívne, jeho cieľom je zachovať 79 poslancov

Rokovania rebelujúcich poslancov z Hlasu-SD o podpore vládnej koalície pokračujú. „Hľadáme riešenie celej situácie a dúfam, že ho čoskoro nájdeme,“ uviedol poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) na margo rokovaní s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD).

Ferenčák patrí ku skupinke „rebelov“ z Hlasu. Okrem neho ide o poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, ktorí boli zo strany koncom januára vylúčení.

Pokiaľ ide o termín dohody, Ferenčák pripomenul, že najbližšia riadna parlamentná schôdza by sa mala konať koncom marca, čo je podľa neho čas, keď by už chceli mať výsledok. Rokovania sú podľa poslanca intenzívne. „Zmyslom je, a aj mojím cieľom, aby bola zachovaná 79-ka,“ uviedol.

Predbežné otázky

Ferenčák sa nechcel vyjadriť k tomu, či by sa mohol stať novým ministrom investícií namiesto Richarda Rašiho, ani či má záujem o post predsedu Národnej rady (NR) SR. Označil to za predbežné otázky s tým, že nechce predbiehať.

Rezort investícii na základe dodatku ku koaličnej zmluve prevzal od Hlasu Smer-SD, a to v dôsledku zmien pomerov v parlamente. Meno ministra investícií Rašiho sa dlhodobo skloňuje v súvislosti s postom predsedu NR SR, ktorý podľa koaličnej zmluvy prináleží Hlasu, a ktorý sa uprázdnil po tom, ako bol na jar minulého roka vtedajší predseda parlamentu Peter Pellegrini zvolený za prezidenta (v tom čase bol predsedom Hlasu).

Ferenčák zastáva aj funkciu v Únii miest Slovenska

Ferenčák, ktorý je aj primátorom Kežmarku, zdôraznil, že akékoľvek rozhodnutie bude podliehať i tomu, že bol zvolený občanmi, a zastáva aj funkciu v Únii miest Slovenska (ak by sa stal ministrom, musel by sa vzdať pozície v samospráve – pozn. SITA).

Ferenčák tiež zdôraznil, že je stále členom Hlasu a jeho cieľom je, aby vládna koalícia mala dostatok poslancov a nedošlo k predčasným voľbám. „To je všetko otázkou rokovaní, ktoré prebiehajú,“ reagoval na otázku, či Migaľ a Šalitroš podporujú koalíciu. Pripustil však, že ak k dohode nedôjde, je jednou z možností to, že by nepodporil otvorenie parlamentnej schôdze.

Radačovský potrebuje zložiť poslanecký sľub

Rudolf Huliak, ktorý stál na čele poslancov Národnej koalície, ktorí sa do NR SR dostali na kandidátke Slovenskej národnej strany, sa stal novým ministrom cestovného ruchu a športu. Ako náhradník by mal za neho nastúpiť Miroslav Radačovský (strana Slovenský Patriot).

Radačovský ale najprv potrebuje zložiť poslanecký sľub, no na to je potrebné otvorenie schôdze hlasmi minimálne 76 poslancov. Bez hlasov rebelujúcich poslancov Hlasu (Ferenčáka, Migaľa a Šalitroša) má vládna koalícia len 75 poslancov.

„Na dohodu musíte mať vždy dvoch,“ poznamenal Ferenčák na margo rokovaní. Dodal, že diskusia trvá dlhšie aj vzhľadom na to, že sa týka vízií či zákonov a samotného programového vyhlásenia vlády. „Možno preto to tak dlhšie trvá ako v iných prípadoch. Pretože niektorým, keď išlo len o funkcie, to sa vyriešilo veľmi rýchlo. Ale nám skôr ide o hodnoty, ktoré chceme presadzovať,“ dodal Ferenčák.