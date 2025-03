Rokovania o Ukrajine v Rijáde nepriniesli nijakú dohodu o prímerí

Z utorkových rokovaní Washingtonu s Kyjevom a Moskvou v Saudskej Arábii nevyplynula nijaká dohoda o prímerí.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov nenaznačil, že by Moskva bola bližšie k súhlasu so širším prímerím. Namiesto toho vyzval na novú dohodu o námorných obchodných trasách v Čiernom mori, ktorá by bola výhodnejšia pre ruský export. Dodal, že Rusko nechce, aby sa ho „ktokoľvek pokúšal vytlačiť“ z trhu s obilím a hnojivami.

Lavrov vyzval USA, aby „nariadili (ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi) Zelenskému a jeho tímu“ uzavrieť takúto dohodu. Západné krajiny pritom obvinil, že sa snažia „zadržiavať“ Rusko ako „Napoleon a Hitler“.