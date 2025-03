Diplomacia s Ruskom musí byť podľa Kyjeva podporená palebnou silou – VIDEO

Akákoľvek diplomacia s Ruskom musí byť podporená palebnou silou, sankciami a tlakom, vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha po ruskom raketovom útoku na mesto Sumy. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

Moskva hovorí o mieri a súčasne podniká brutálne útoky na husto obývané obytné oblasti vo veľkých ukrajinských mestách, uviedol Sybiha na mikroblogovacej sieti X.

Moscow speaks of peace while carrying out brutal strikes on densely populated residential areas in major Ukrainian cities.

A few hours ago, another horrific Russian bombing of Sumy’s city center injured dozens civilians, including many children.

Instead of making hollow… pic.twitter.com/WLAhFZbDnJ

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 24, 2025