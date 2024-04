Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov vo štvrtok varoval, že budúce rokovania o ukončení bojov na Ukrajine môžu byť úspešné len vtedy, ak budú zohľadnené záujmy Moskvy.

Plánované kolo mierových rozhovorov zároveň odmietol ako západnú lesť na získanie širšej medzinárodnej podpory pre Kyjiv.

Rozsiahly diplomatický útok

Lavrov obvinil západných spojencov Ukrajiny, že sú v súčasnosti zapojení do rozsiahleho „diplomatického útoku“ s cieľom presvedčiť čo najviac krajín z južnej pologule, aby sa pripojili k samitu vo Švajčiarsku s cieľom prediskutovať potenciálny mierový plán.

V rozhovore s novinármi po stretnutí s približne 70 zahraničnými veľvyslancami v Moskve Lavrov tvrdil, že Západ sa snaží zvýšiť účasť na plánovanom kole rokovaní vo Švajčiarsku tvrdením, že jeho účastníci budú môcť diskutovať len o určitých aspektoch mierového plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ako napríklad spôsoboch zabezpečenia globálnej potravinovej bezpečnosti.

Trik Západu

Lavrov označil takéto argumenty za trik Západu, ktorý má prilákať váhavejšie krajiny z južnej pologule a prilákať zástupcov až 140 krajín, aby sa konferencia stala prejavom obrovskej podpory Ukrajiny na celom svete.

Zdôraznil, že akékoľvek mierové rokovania by boli „zbytočnou stratou času“, ak by nebrali do úvahy záujmy Moskvy.