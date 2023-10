Rokovania o členstve Ukrajiny v EÚ sa podľa fínskych politikov začnú v tomto roku

Rokovania medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou o členstve v únii by sa mohli začať v decembri. Ako referuje web fínskej verejnoprávnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti Yle, na straníckom zasadnutí to povedal tamojší premiér Petteri Orpo.

„Podľa mňa Ukrajina celkom dobre pokročila v plnení úloh, ktoré si stanovila (pre vstup do EÚ),“ povedal šéf fínskej vlády. Orpo podotkol, že do konca tohto týždňa bude pripravená správa o tom, ako kandidátske krajiny pokročili pri plnení požiadaviek na vstup do Európskej únie.

Fínska europoslankyňa Sirpa Pietikäinenová sa tiež domnieva, že je reálne, že sa začnú rokovania s Ukrajinou.